Ignazio Moser compie gli anni, la romantica dedica della futura sposa Cecilia Rodriguez Ignazio Moser compie 31 anni. Per l’occasione, la fidanzata e futura sposa Cecilia Rodriguez gli ha organizzato una piccola sorpresa e ha condiviso su Instagram un suo scatto, accompagnato da una romantica dedica. La coppia diventerà presto marito e moglie.

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno di Ignazio Moser. Il fidanzato e futuro sposo ha spento 31 candeline e per l'occasione la showgirl gli ha organizzato una sorpresa. Dopo le voci di una presunta crisi, la coppia è tornata più unita che mai ed pronta a convolare a nozze. Lo scorso anno, in occasione del suo 30esimo compleanno, Moser aveva organizzato una grande festa in Puglia con gli amici più cari.

La dedica di Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser

"Che la vita ti sorrida sempre mio amore. Felice compleanno". È con queste parole che Cecilia Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno a Ignazio Moser, soprannominato amorevolmente "Nacho", che diventerà presto suo marito. Ad accompagnare la dolce dedica, uno scatto che mostra il festeggiato intento a spegnere la candelina. Accanto a lui il loro inseparabile amico a quattro zampe. Un altro tassello di vita che la coppia ha festeggiato insieme, in attesa di fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie.

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo la romantica proposta di matrimonio lo scorso 1 novembre, Cecilia e Ignazio stanno programmando il loro matrimonio, che arriva dopo cinque anni di amore, nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente, l'idea della coppia era quella di giurarsi amore eterno il prossimo agosto, ma alcuni problemi organizzativi hanno portato a posticipare la data. La modella aveva spiegato ai follower, che chiedevano delle risposte, la situazione: "Ci stiamo lavorando, diciamo che abbiamo detto ad ottobre, ci sono dei problemi, perché mia zia che ben conoscete non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita".