Jamie Foxx fuori dalla clinica di riabilitazione: il video della prima apparizione in pubblico Jamie Foxx è stato avvistato sul fiume Chicago mentre si godeva una giornata di relax su una grossa barca in navigazione. Le immagini pubblicate da TMZ lo riprendono sorridente mentre saluta i fan.

A cura di Gaia Martino

Il percorso di guarigione di Jamie Foxx che lo scorso aprile ha accusato un malore mentre era ad Atlanta per registrare il nuovo film Back in Action, potrebbe essersi concluso, o quasi. Il divo americano che in questi mesi ha preferito tenere il massimo riserbo riguardo il suo stato di salute, è stato avvisato da alcuni paparazzi di TMZ mentre si godeva una giornata in barca. Sarebbe dunque uscito dalla struttura di riabilitazione nella quale si trovava.

Il video di Jamie Foxx in barca

Jamie Foxx è stato avvistato per la prima volta, dopo mesi, mentre si godeva una giornata in barca. TMZ ha incontrato il divo di Hollywood e lo ha ripreso intento a salutare i fan dal mega yatch sul quale viaggiava, sul fiume Chicago. Si legge che intorno a lui c'erano alcuni membri della sua famiglia, sebbene non siano stati del tutto identificati, e che l'attore era di buon umore: insieme sarebbero poi stati per le strade della città per fare una passeggiata prima della cena.

Nonostante le immagini che circolano siano positive, i fan su Twitter stanno commentando l'apparizione di Jamie Foxx definendola "strana". Le ultime notizie riguardo la sua salute negli ultimi tempi erano state poco rassicuranti e proprio negli ultimi giorni una fonte vicino alla famiglia Foxx aveva confessato che l'attore era ancora fragile, nonostante si stesse riprendendo. Per questo motivo alcuni fan avrebbero messo in dubbio la veridicità delle immagini in questione: qualcuno ha ipotizzato che si tratterebbe addirittura di un sosia.

Il silenzio sulle sue condizioni di salute

I familiari, stando a quanto faceva sapere Ok Magazine, avevano deciso di mantenere il massimo riserbo riguardo le sue condizioni di salute. Negli ultimi mesi si sono rincorse numerose voci sulle conseguenze del malore che ha colpito l'attore lo scorso aprile: si è parlato di ictus, poi di ricovero in una struttura che cura il cancro, poi ancora di riprese molto lente. Le ultime notizie però non sono mai state confermate dal diretto interessato o dai suoi familiari.