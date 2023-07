Perché non si parla del malore di Jamie Foxx: “È fragile, la famiglia chiede massimo riserbo” Jamie Foxx sarebbe ancora fragile, per questo la famiglia avrebbe chiesto massimo riserbo: una fonte a Ok Magazine ha aggiunto che Jamie “non vorrebbe che qualcuno lo vedesse in quello stato”. Le ultime notizie sulle condizioni di salute dell’attore.

A cura di Gaia Martino

Il silenzio di Jamie Foxx riguardo le sue condizioni di salute preoccupa gli amici e i fan. L'attore che dopo il malore sul set di Back in Action sarebbe ricoverato in una clinica di riabilitazione, insieme alla sua famiglia, ha scelto la strada dell'assoluta privacy. Una fonte a Ok Magazine ha rivelato che "non vuole che qualcuno lo veda così, è ancora fragile", nonostante lo scorso 25 giugno sia stata diffusa la notizia che si starebbe riprendendo completamente.

Gli ultimi aggiornamenti su Jamie Foxx

Una fonte vicino a Jamie Foxx ha rivelato a Ok Magazine che dietro il silenzio assoluto riguardo le condizioni di salute dell'attore ci sarebbe la sua famiglia: "Sta mantenendo il massimo riserbo. È ancora piuttosto fragile e i suoi cari sanno che Jamie non vorrebbe che qualcuno lo vedesse in quello stato". Nonostante i due messaggi social, prima dell'attore e poi della figlia, condivisi circa due mesi fa, amici e conoscenti dei Foxx sarebbero preoccupati: "Nessuno ha avuto risposta su cosa sia successo esattamente e su come si stia riprendendo. La mancanza di informazioni fa sì che alcuni si chiedano se la situazione sia peggiore di quanto la sua famiglia stia facendo credere". Queste dichiarazioni non troverebbero conferma, però, nella testimonianza di John Beyega e Datari Turner che poche settimane fa hanno spiegato di aver sentito il loro collega telefonicamente.

La telefonata con John Beyega e Datari Turner: "Era di buon umore"

Lo scorso 28 giugno People.com ha riportato le dichiarazioni di John Boyega, attore britannico noto per aver recitato in Guerre stellari, che ha raccontato di aver sentito Jamie Foxx telefonicamente. "Finalmente ha risposto, si sta riprendendo. Per lui la giusta privacy, non vediamo l'ora che torni, aspetterò finché non torna qui. Prenditi il tuo tempo Jami, ti vogliamo bene". Anche il regista Datari Turner che ha coprodotto il film con Foxx, They Cloned Tyrone, ha assicurato a People che si sta riprendendo: "Gli ho parlato, era di buon umore. Tornerà al lavoro molto presto".