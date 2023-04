Malore per Jamie Foxx portato d’urgenza in ospedale, la figlia sui social tranquillizza i fan Jamie Foxx è stato portato in ospedale d’urgenza nella mattinata di martedì 11 aprile. Il suo stato di salute, inizialmente preoccupante, pare essersi stabilizzato, come afferma sua figlia Corinne in un messaggio pubblicato sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Jamie Foxx è stato portato d'urgenza in ospedale durante la mattinata di martedì 11 aprile, a seguito di un malore. Secondo quanto riportato da Tmz, l'attore sarebbe arrivato al pronto soccorso con un quadro clinico preoccupante che, però, pare essersi ristabilito grazie al repentino intervento dei medici che, subito, hanno analizzato il caso. La figlia, Corinne, su Instagram ha pubblicato un messaggio per tranquillizzare i fan, dichiarando che suo padre è in fase di ripresa.

Il malore di Jamie Foxx e il messaggio della figlia

Stando a quanto riportato dalla testata americana, sarebbero arrivati in ospedale anche i parenti dell'attore, visto che sulle prime la situazione sembrava essere piuttosto compromessa. Fortunatamente, però, l'attore si è stabilizzato, come dichiarato anche dalla figlia Corinne che scrive:

Vogliamo condividere che mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e alle giuste cure, è sulla via della guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo momento. Con tanto amore, la famiglia Foxx.

I problemi di Jamie Foxx sul set di Back In Action

Il divo americano si trova attualmente ad Atalanta, impegnato nelle riprese del film "Back In Action", con Cameron Diaz e Glenn Glose. Non è ancora chiaro quando potrà riprendere a girare, ma stando ad alcune testate inglesi, pare che l'atmosfera sul set non fosse delle migliori. Durante alcune riprese a Londra, infatti, ci sarebbe stata una violenta litigata al termine della quale l'attore ha anche licenziato, nell'immediato, due produttori senior. A seguito di questo episodio, piuttosto spiacevole, si erano verificati anche dei tentativi di truffa ai danni dell'attore che, infatti, ha richiesto subito l'intervento delle forze dell'ordine. Stando a quanto riportato dal Sun, um membro dello staff avrebbe cercato di ottenere dal divo 33mila sterline, in contanti, proponendogli un orologio Rolex. La polizia è intervenuta dopo aver scoperto che uno dei due collaboratori, precedentemente licenziati da Foxx, era stato coinvolto in tentativi di estorsione simili, avvenuti in passato.