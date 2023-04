“L’amore è amore”, il toccante messaggio di Jamie Lee Curtis per la figlia trans Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di transizione da uomo a donna.

"L'amore è amore". In quella che è la giornata nazionale negli States nota come il Trans Visibility Day, Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di transizione da uomo a donna. "Come madre", ha scritto l'attrice di Halloween, "sono completamente solidale con i miei figli mentre avanzano nell'universo con il loro sé autentico".

Il messaggio emozionante

Jamie Lee Curtis ha pubblicato un messaggio davvero emozionante, che è stato immediatamente ricondiviso dai tantissimi follower che ci hanno visto un messaggio di speranza e inclusività. In tantissimi, si sono sentiti rappresentati da questa esperienza di Jamie Lee Curtis. L'attrice ha condiviso tantissimo amore incondizionato nei confronti di sua figlia Ruby. Ecco il messsaggio:

L'amore è amore. L'amore di una madre non conosce giudizio. Come madre, sono totalmente solidale con i miei figli mentre avanzano nell'universo come il loro sé autentico con le loro menti, i loro corpi e le loro idee. In questa giornata del Trans Visibility Day, io e mia figlia siamo visibili #transvisibilityday

Chi è Ruby, la figlia di Jamie Lee Curtis

Ruby Guest è una delle due figlie adottive di Jamie Lee Curtis e Christoper Guest, marito 39enne dell'attrice. Annie, la loro prima figlia adottata, ha 36 anni. Hanno adottato Ruby dieci anni dopo. Jamie Lee Curtis ha spiegato che insieme a Christoper Guest stanno imparando una nuova lingua, più inclusiva: "Sono nuova in questo. Non sono una persona che finge di saperne molto. Farò degli errori, ma vorrei cercare di commetterne più grossi". Il riferimento era soprattutto all'utilizzo dei pronomi personali. Ruby, ad esempio, ha scelto il they. È stata una storia che ha commosso in tanti negli Stati Uniti e che, ovviamente, sta anche creando qualche polemica.