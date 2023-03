Morto il papà del comico pugliese Pio D’Antini: “Amore mio hai smesso di soffrire” Pio D’Antini saluta per l’ultima volta suo padre, scomparso in queste ore, con un lungo messaggio su Instagram nel quale scrive: “Ciao amore mio, fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”.

A cura di Ilaria Costabile

È un giorno piuttosto difficile per Pio D'Antini, il comico pugliese del duo "Pio e Amedeo", che su Instagram ha annunciato la scomparsa di suo padre, malato da tempo, pubblicando una foto che li ritraeva insieme accompagnata da un messaggio pieno d'amore. Tanti i commenti e le parole di cordoglio arrivate in queste ore, per far sentire la vicinanza all'attore in questo giorno così triste.

Le parole di Pio per suo padre

Un messaggio con il quale salutare per l'ultima volta uno dei pilastri della sua vita, come l'attore scrive su Instagram sottolineando quanto i suoi insegnamenti siano stati fondamentali per diventare la persona che è oggi: "Ciao Papà…ciao Amore mio…hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente

in questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie". Pio continua scrivendo: "Grazie perché mi hai messo al mondo… grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza… grazie perché mi hai insegnato la lealtà…sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi".

Nella foto, pubblicata su Instagram, in cui appare insieme a suo fratello, Pio D'Antini fa notare la somiglianza con il suo papà, al quale promette di continuare a cercare conforto nel suo pensiero ogni volta che ne avrà bisogno, di chiedergli consigli come faceva quando era al suo fianco e di cercarlo in ogni immagine per portarlo sempre con sé: