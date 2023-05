Jamie Foxx rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale: il messaggio dell’attore Jamie Foxx, dopo il ricovero in ospedale, ricompare sui social. L’attore ha pubblicato un breve messaggio per ringraziare tutti coloro che gli hanno espresso sostegno e affetto.

A cura di Daniela Seclì

Jamie Foxx interviene su Instagram dopo il ricovero in ospedale

Jamie Foxx si sta riprendendo dai problemi di salute avuti nelle ultime settimane. La famiglia ha preferito non fornire troppi dettagli sulle motivazioni del ricovero, parlando solo di una non meglio precisata "complicazione medica". In queste ore, è stato lo stesso attore a intervenire brevemente sul suo profilo Instagram ufficiale.

Jamie Foxx, il messaggio dopo il ricovero in ospedale

Jamie Foxx ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L'attore e cantante ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che in queste ore gli hanno manifestato la loro vicinanza e si sono detti preoccupati per lui. In un breve post pubblicato su Instagram, Foxx ha scritto: "Apprezzo tutto l'amore, mi sento fortunato". Poche parole, che sono state accolte – nel momento in cui scriviamo – da oltre 500 mila like e più di 45 mila commenti carichi di affetto da parte di colleghi e di tantissime persone che lo apprezzano e lo stimano come attore.

Il comunicato con cui la figlia Corinne ha annunciato il ricovero

Nelle scorse settimane, la figlia di Jamie Foxx, Corinne, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha confermato l'indiscrezione che già circolava, sul ricovero di suo padre a seguito di un malore. Nel breve comunicato, ha anche tranquillizzato i fan, spiegando che l'attore si stava già riprendendo, grazie anche all'intervento tempestivo e alle cure ricevute dai medici:

Dalla famiglia Foxx. Vogliamo condividere con voi che nostro padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie ad un'azione tempestiva e alle cure dei medici, si sta già riprendendo. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia, in questo momento, chiede il rispetto della privacy. Con amore, la famiglia Foxx.

Il post, poi, è stato cancellato dai social.