Jamie Foxx è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale, la figlia: “È in convalescenza” Jamie Foxx è rientrato a casa dopo il ricovero in ospedale. La figlia Corinne con una IG story fa sapere: “È in convalescenza, ieri ha giocato anche a pickleball”.

A cura di Gaia Martino

Jamie Foxx, dopo il ricovero in seguito ad alcune complicanze mediche, ha abbandonato l'ospedale già da diverse settimane. Lo fa sapere la figlia Corinne attraverso una Instagram story: "Aggiornamento dalla famiglia: è triste vedere come i media si scatenano. Papà è uscito dall'ospedale", le prime parole a corredo di una foto del padre.

Le parole di Corinne Foxx, la figlia di Jamie

"Mio padre è uscito dall'ospedale da settimane, è in convalescenza ora": con queste parole Corinne Foxx ha annunciato che il papà è tornato a casa. "Ieri ha giocato anche a pickleball" ha continuato prima di confessare che la prossima settimana annunceranno un lavoro "entusiasmante in arrivo". Già lo scorso 4 maggio l'attore aveva rotto il silenzio con un breve messaggio social nel quale ringraziava i fan per l'affetto e l'amore dimostrato: "Mi sento fortunato" disse.

Il malore che ha colpito Jamie Foxx

Jamie Foxx per una complicanza medica era stato costretto al ricovero in ospedale: l'annuncio arrivò ufficialmente dalla figlia Corinne dopo la circolazione delle notizie in merito i fatti. L'attore si trovava in Atlanta dove stava girando il nuovo film Back in Action che lo vede protagonista insieme a Cameron Diaz quando ha accusato un malore i cui dettagli, però, non sono mai stati svelati. Con queste parole Corinne Foxx spiegava cosa stava succedendo:

Dalla famiglia Foxx. Vogliamo condividere con voi che nostro padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie ad un'azione tempestiva e alle cure dei medici, si sta già riprendendo. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia, in questo momento, chiede il rispetto della privacy. Con amore, la famiglia Foxx.

L'allarme sulle sue condizioni di salute sarebbe dunque rientrato stando alle parole di oggi: l'attore è tornato a casa dalla sua famiglia ed è in convalescenza.