Jamie Foxx è tornato in ospedale, condizioni serie: “È in una struttura che cura ictus e cancro” L’attore è di nuovo ricoverato in un ospedale che specializzato nella cura di ictus e cancro. Si sospetta si tratti proprio di un evento neurologico come conferma Tmz: “Non ci sono indicazioni sul fatto che Jamie Foxx abbia il cancro”. Le condizioni sarebbero gravi.

Jamie Foxx è ritornato in ospedale. Da circa un mese non è chiaro quello che sta succedendo all'attore di "Collateral" e "Django Unchained". Mentre era impegnato sul set di "Back in Action" con Cameron Diaz, è arrivata la notizia del ricovero e del successivo rientro a casa. Tmz scrive in anteprima che l'attore è tornato in ospedale, ricoverato in una struttura di Chicago specializzata nella cura del cancro, degli ictus e delle lesioni spinali. Secondo il magazine, Jamie Foxx non avrebbe il cancro.

Jamie Foxx potrebbe essere stato colpito da un ictus

Jamie Foxx sta ricevendo le migliori cure in ospedale, monitorato 24 ore su 25. Tmz ha pubblicato le fotografie della figlia dell'attore, Corinne, e del suo più caro amico, Dave Brown. I loro volti non sono apparsi per niente sereni, questo è avvalorato soprattutto dal commento di Tmz: "Sembravano molto seri". Quello che però risulta poco chiaro è il reale motivo circa il ricovero di Jamie Foxx. Scrive Tmz:

Non è del tutto chiaro che tipo di trattamento stia ricevendo Jamie a Chicago, ma sappiamo che la struttura offre servizi a persone che si stanno riprendendo da ictus, lesioni spinali e persino cure per il cancro. Non c'è alcuna indicazione che Foxx abbia il cancro.

"È stato sostituito da Beat Shazam"

A confermare il fatto che Jamie Foxx stia affrontando problemi di salute molto gravi, il fatto che la produzione dello show televisivo "Beat Shazam", che l'attore conduce da cinque stagioni, ha deciso di sostituirlo con Nick Cannon. La figlia, Corinne, aveva spiegato: "Vogliamo condividere con voi che nostro padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie ad un'azione tempestiva e alle cure dei medici, si sta già riprendendo. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia, in questo momento, chiede il rispetto della privacy. Con amore, la famiglia Foxx". Ma ora c'è chi ha davvero paura per le condizioni dell'attore.