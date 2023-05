Jamie Foxx in una clinica di riabilitazione, Mike Tyson: “Mi hanno detto che ha avuto un ictus” Da diversi giorni Jamie Foxx è tornato in una clinica di riabilitazione: si trova a Chicago in una struttura specializzata nella cura di ictus, cancro e lesioni spinali. Non sono state chiarite le cause del nuovo ricovero, ma Mike Tyson intervistato in un podcast ha spiegato: “Mi hanno detto che ha avuto un ictus”.

A cura di Gaia Martino

C'è apprensione per le condizioni di salute di Jamie Foxx, star di Hollywood 55enne, che, dopo un'apparente ripresa annunciata dalla figlia Corinne, è tornato in ospedale. Lunedì sera è stata resa pubblica da Tmz la notizia che l'attore è stato costretto a un nuovo ricovero, stavolta però in una struttura di Chicago specializzata nella cura del cancro, degli ictus e delle lesioni spinali. Mike Tyson nelle ultime ore avrebbe fatto chiarezza sulle condizioni di salute dell'attore: "Ha avuto un ictus".

Le parole di Mike Tyson su Jamie Foxx

In un'intervista nel podcast Valuetainment, si legge sul tabloid DailyMail, Mike Tyson ha parlato di Jamie Foxx e delle sue condizioni di salute che stanno preoccupando il mondo del cinema. "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo", le parole dell'ex pugile seguite da quelle del conduttore, Patrick Bet-David, che conosce bene Foxx. Con lui ha cenato diversi mesi fa: "Eravamo a Los Angeles, sembrava davvero in forma. Poi all'improvviso si sentono queste storie…". Così Tyson ha subito replicato: "Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo". Si legge sul tabloid britannico che lo spavento per la salute di Jamie Foxx ha mandato la produzione del film al quale stava lavorando nel caos: si trovava in Atlanta, ad aprile, al momento del malore, dove stava girando il film d'azione Back In Action insieme a Cameron Diaz . Quest'ultima ha infatti proseguito la realizzazione delle scene in questo mese con delle controfigure.

Le visite di amici e familiari

La figlia di Jamie Foxx, Corinne, e il caro amico Dave Brown, sono stati avvistati ieri fuori la struttura che ospita la star di Hollywood 55enne. Entrambi, si legge su Tmz, sembravano particolarmente seri all'uscita della clinica di riabilitazione. Intanto, Beat Shazam, lo show televisivo che l'attore conduce da cinque stagioni, ha trovato temporaneamente un sostituto, Nick Cannon.