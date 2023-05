Jamie Foxx ancora ricoverato dopo tre settimane: “Chi gli è vicino chiede di pregare per lui” Sarebbero preoccupanti le condizioni di Jamie Foxx, attore di Hollywood ricoverato da tre settimane per un problema di salute non specificato. “Le persone a lui più vicine invitano a pregare per lui”, scrive TMZ.

A cura di Stefania Rocco

Preoccupano le condizioni di salute di Jamie Foxx, attore hollywoodiano ricoverato ormai da tre settimane a causa di un problema di salute non meglio specificato. La star è ancora in ospedale e le sue condizioni sarebbero serie a tal punto che, riporta TMZ, le persone più vicine avrebbero chiesto a fan, amici e conoscenti di “pregare per lui”. "Stanno eseguendo dei test e stanno ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente", ha riferito una fonte vicina all'uomo. La famiglia dell’attore, intanto, continua a mantenere il più stretto riserbo circa le sue condizioni di salute.

Jamie Foxx non parteciperà a Beat Shazam

Considerato uno tra gli attori più prolifici di Hollywood, proprio nelle scorse settimane, Foxx stava girando un film con Cameron Diaz. È inoltre il conduttore del game show Beat Shazam, programma la cui nuova stagione sarebbe dov una iniziare proprio nei giorni del ricovero. Secondo TMZ, l’attore non parteciperà alle riprese proprio a causa dei problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero.

La figlia di Jamie Foxx parla di una “complicazione medica”

Era stata Corinne, figlia dell’attore, a parlare di una “complicazione medica” in riferimento alle condizioni di salute del padre. "Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e le ottime cure è in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo", aveva fatto sapere sui social. La donna sarebbe sempre rimasta al fianco del padre nell’ospedale di Atlanta in cui è ricoverato. L’attore si trovava proprio ad Atlanta per girare Back in Action per Netflix quando, sul set, ha accusato il malore che lo ha costretto a raggiungere l’ospedale. Ci è arrivato da solo, senza ricorrere al supporto di un’ambulanza. Ma i motivi del suo malessere sono rimasti ancora ignoti. La famiglia sta proteggendo gelosamente la privacy dell'attore, evitando ogni fuga di notizie a proposito delle sue condizioni di salute