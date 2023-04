Come sta Jamie Foxx ricoverato in ospedale dopo il malore: “È in fase di guarigione” Jamie Foxx è ancora ricoverato in ospedale dopo il malore che lo ha colpito circa una settimana fa. Fonti ai tabloid inglesi fanno sapere che è in fase di guarigione ma resta sotto osservazione per test e cure.

A cura di Gaia Martino

Jamie Foxx continua ad essere ricoverato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito circa una settimana fa: lo scorso 13 aprile la figlia del divo di Hollywood, Corinne, tranquillizzava i fan raccontando che il padre aveva avuto delle "complicanze mediche" ma che fortunatamente "grazie all'intervento tempestivo e alle giuste cure" era già "in via di guarigione", le parole. Fonti ai tabloid inglesi fanno sapere che l'attore 55enne sta guarendo, è necessario però che resti in ospedale per sottoporsi a continui test.

Come sta Jamie Foxx dopo il malore

Jamie Foxx, nome d'arte di Eric Marlon Bishop, è in via di guarigione dal malore che lo ha colpito una settimana fa. Resta sotto osservazione in ospedale, in Georgia, dove si sta sottoponendo a dei test e cure, stando a quanto si legge su People.com. Una fonte vicina all'attore al tabloid ET ha poi dichiarato: "Sta guarendo, sente l'amore di tutti". Nessuno tra i familiari ha specificato cosa avesse colpito nel dettaglio il divo di Hollywood che, il giorno prima della corsa in ospedale, si trovava sul set del suo nuovo film Back in Action, in Atlanta. Le riprese, inizialmente fermate, sono ripartite lo scorso giovedì.

Sono ripartite le riprese del film Back in Action

L'attore si trovava in Atlanta dove stava girando il nuovo film Back in Action che lo vede protagonista insieme a Cameron Diaz. People.com assicura che Foxx non si trovava sul set al momento del malore e che non è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'ambulanza. Dopo essere state inizialmente fermate a causa dello spavento per l'accaduto, le riprese sono ricominciate lo scorso giovedì con l'intento di terminare il film entro il fine settimana: il regista Seth Gordon si legge sul tabloid inglese, è tornato sul set utilizzando una controfigura di Foxx in attesa che il protagonista faccia ritorno.