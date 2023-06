Come sta Jamie Foxx in clinica di riabilitazione: “Si sta riprendendo completamente” Dopo il silenzio delle ultime settimane, un membro della famiglia di Jamie Foxx ha rivelato a Page Six che l’attore, in clinica di riabilitazione dopo un malore, “Si sta riprendendo completamente”.

A cura di Gaia Martino

Il mondo del cinema è in apprensione per le condizioni di salute di Jamie Foxx. Nessuno ad Hollywood, fino ad oggi, aveva avuto sue notizie: dopo il ricovero in ospedale, seguito dalle indiscrezioni che parlavano di un presunto ictus che lo avrebbe colpito, non era emersa più alcuna novità. Page Six nelle ultime ore avrebbe parlato con un membro della famiglia: "Si sta riprende ndo".

Come sta Jamie Foxx

Il tabloid americano Page Six riporta le dichiarazioni di un membro della famiglia Foxx che avrebbe spiegato che l'attore è in fase di guarigione. "Si sta riprendendo completamente", le parole della fonte la quale ha aggiunto che "la preoccupazione ad Hollywood e il silenzio che circonda Jamie Foxx potrebbe influenzare la sua carriera futura". Anche il destino di Back in Action, il film che stava girando prima di sentirsi male, sarebbe in bilico: dopo il ricovero l'attore non si sarebbe più fatto vedere sul set, a prendere il suo posto accanto a Cameron Diaz, infatti, una sua caricatura. Erano a Los Angeles al momento del malore: ora il divo di Hollywood si trova in una clinica di Chicago specializzata nel recupero di ictus e lesioni cerebrali traumatiche e riabilitazione dal cancro. Spesso le figlie e Kristin Grannis sono state avvistate fuori il centro di riabilitazione.

Le voci sul vaccino che avrebbe scatenato l'ictus

Le condizioni di salute di Jamie Foxx sono state discusse recentemente in un podcast dal Dott. Drew Pinsky nel programma Ask Mr.Drew. Secondo l'esperto, l'attore aveva avuto un ictus – precedentemente nominato da Mike Tyson, amico di Foxx – che gli ha causato paralisi e cecità dopo essersi sottoposto al vaccino anti Covid-19. Questa affermazione è stata in seguito contestata dalla famiglia Foxx, la quale, ha poi aggiunto: "Stiamo tutti pregando affinché Jamie torni al più presto a parlare", le parole di persone vicine alla famiglia.