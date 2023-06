Le condizioni di Jamie Foxx sono un mistero: nessun aggiornamento sullo stato di salute dell’attore Nessuna notizia incoraggiante sulle condizioni di salute di Jamie Foxx dopo l’ictus che l’ha colpito. I suoi fan sono tutti ancora col fiato sospeso e spera di avere notizie certe al più presto.

Che cosa è successo a Jamie Foxx ma soprattutto quali sono le sue condizioni di salute in questo momento? Nessuno sa come stia, ma è ancora ricoverato in ospedale in condizioni che sarebbero molto gravi. Gli ultimi aggiornamenti ufficiali riguardano il 6 giugno 2023, quando il portavoce della famiglia dell'attore ha tacciato di affermazioni completamente inesatte riguardo l'essersi ammalato e di essere stato colpito da ictus dopo aver ricevuto il vaccino da Covid-19.

Le condizioni di salute: le voci sul vaccino

Le condizioni di salute di Jamie Foxx sono state discusse in un podcast dal Dottor Drew Pinsky nel programma "Ask Mr. Drew", nel quale si affermava che Foxx aveva avuto un ictus che gli ha causato paralisi e cecità dopo aver ricevuto il vaccino da Covid-19. Questa affermazione è stata duramente contestata dalla famiglia di Jamie Foxx. Le fonti vicine alla famiglia dicono che "stiamo tutti pregando affinché Jamie Foxx torni al più presto a parlare".

Le parole di Mike Tyson

Era stato Mike Tyson il primo a parlare di ictus, confermando le voci che erano state diffuse e pubblicate anche da Tmz. "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo", queste le parole dell'ex pugile seguite da quelle del conduttore, Patrick Bet-David, che conosce bene Foxx. Con lui ha cenato diversi mesi fa: "Eravamo a Los Angeles, sembrava davvero in forma. Poi all'improvviso si sentono queste storie…". Il pugile Mike Tyson ha subito replicato: "Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo". Al momento dell'incidente, Jamie Foxx era impegnato nelle riprese del programma "Beat Shazam". Al suo posto, la rete ha scelto Nick Cannon per continuare ad andare in onda col programma. I suoi fan sono tutti ancora col fiato sospeso e spera di avere notizie certe al più presto.