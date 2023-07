Le prime parole di Jamie Foxx dopo il ricovero: “Sono tornato dall’inferno” Jamie Foxx ringrazia tutti i fan che gli hanno mostrato tutto il loro supporto e soprattutto si mostra in video dopo essere stato dimesso: “Alcuni dicevano che ero rimasto paralizzato, non lo sono, ma sono stato all’inferno e ritorno”.

Jamie Foxx parla per la prima volta su Instagram, dopo essere stato dimesso dalla clinica. L'attore ha deciso di non nascondere il suo volto e soprattutto di non nascondere la commozione. Dopo l'emergenza che lo ha costretto a mesi di ricovero, l'attore ha parlato del suo problema: "Non volevo che mi vedeste così, sono stato all'inferno e sono ritornato". La star, 55 anni, appare visibilmente dimagrita, il volto segnato dalla sofferenza. Non ha confermato di aver avuto un ictus, ma ha smentito tutte le teorie circolate a proposito del fatto di essere diventato cieco o di aver avuto una reazione al vaccino anti-Covid. Ha confermato, però, di essere stato attaccato ai respiratori artificiali. L'ipotesi più accreditata resta quella dell'ictus, come aveva anticipato Mike Tyson in un'intervista.

Le parole di Jamie Foxx

Jamie Foxx ringrazia tutti i fan che gli hanno mostrato tutto il loro supporto. Nel video ha fatto chiarezza sulle sue condizioni e su quanto sia difficile raccontare ogni cosa:

Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma… non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l'avrei fatta. E ad essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne mi hanno salvato la vita. A loro, a Dio, a tante brave persone del settore medico posso solo dire grazie. Non posso dirvi quanto sia fantastico che la vostra famiglia intervenga in un modo del genere. E voi sapete, hanno tenuto tutto sotto controllo, non hanno lasciato trapelare nulla. Mi hanno protetto, e spero che sia qualcosa che tutti possano avere in momenti come questi.

"Sono stato all'inferno e ritorno, c'è stata qualche buca durante il percorso"

"Quando si è silenziosi, le cose sfuggono di mano a volte…", ha spiegato ancora Jamie Foxx. Il riferimento è a tutte le notizie false girate sul suo conto, come il fatto di essere diventato cieco: "Alcune persone dicevano che ero cieco, ma come potete vedere gli occhi funzionano alla grande", ha detto mentre ha cominciato a incrociare gli occhi in modo divertente, per trovare un modo di scherzare. E ancora:

Alcuni dicevano che ero rimasto paralizzato, non lo sono, ma sono stato all'inferno e ritorno e il mio percorso di guarigione ha avuto anche qualche buca. Ma sto tornando e posso lavorare, quindi voglio ringraziare le persone che mi permetteranno di tornare a lavorare. Amo tutti e amo l'amore che ho ricevuto. È stato difficile, non mi piace piangere ma ogni tanto sfuggirà qualche lacrime. È stato difficile, amici, sono stato malato.

Fortunatamente, Jamie Foxx adesso è fuori pericolo.