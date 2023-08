Jamie Foxx dopo il post giudicato antisemita: “Tradito da un falso amico, non intendevo dire altro” Jamie Foxx rompe il silenzio dopo il post giudicato antisemita e travolto dalle critiche. Dopo averlo cancellato, l’attore statunitense ha chiesto scusa a “tutti coloro che si sono sentiti offesi”: “Sono stato tradito da un falso amico, è questo che intendevo con “loro”. Nel mio cuore c’è solo amore”.

A cura di Gaia Martino

Jamie Foxx si è scusato pubblicamente dopo il post su Instagram che ha scatenato una grossa bufera intorno al suo nome. Un post che, a detta di migliaia di utenti, sarebbe antisemita. "Hanno ucciso Gesù… cosa pensi che faranno a te?" – aveva scritto l'attore in un aggiornamento social, poi rimosso – in maiuscolo, con l'aggiunta degli hashtag #fakefriends #fakelove. La polemica ha travolto il divo di Hollywood, da poco guarito da un problema di salute che lo ha tenuto fuori dal set per circa tre mesi, e per questo motivo nelle ultime ore è intervenuto per chiarire il suo pensiero e per chiedere scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole. In particolare, un account Instagram dal nome A Wider Frame aveva condiviso uno screenshot del post di Foxx definendolo "orribilmente antisemita". "Non era mia intenzione", lo sfogo dell'attore.

Le parole di Jamie Foxx

"Voglio scusarmi con la comunità ebraica e con tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio post. So che le parole da me scelte hanno provocato problemi, e mi dispiace. Non era mia intenzione. Per chiarire, sono stato tradito da un falso amico, è questo che intendevo con "loro", non altro. Nel mio cuore c'è solo amore, per tutti. Amo e sostengo la comunità ebraica. Le mie più sentite scuse a chiunque si sia sentito offeso. Solo amore, sempre": con queste parole Jamie Foxx ha messo un punto alla polemica scatenatasi nelle ultime ore.

La replica di Jennifer Aniston

Anche Jennifer Aniston era finita al centro del dibattito perché tra i likes al post c'era anche il suo. Così l'attrice, tra le stories di Instagram ieri, ha chiesto scusa a sua volta chiarendo il suo punto di vista: "Questo mi fa davvero star male. Non ho messo ‘mi piace' a questo post di proposito o per caso. E, cosa più importante, voglio essere chiara con i miei amici e con chiunque sia stato ferito da questo gesto visto nei loro feed: NON sostengo alcuna forma di antisemitismo. E davvero non tollero l'ODIO di nessun tipo".