Beppe Convertini e la dedica alla mamma: “Da questo balcone mi saluta ogni volta da 30 anni” Nell’attesa di tornare su Rai 1 con ‘Azzurro… Storie di mare’ a partire da domenica 30 luglio, Beppe Convertini racconta al suo pubblico qualche spicchio della vita lenta che si sta godendo nella sua Puglia e mostra un tenero scatto insieme alla mamma: “È l’immagine che porto nel cuore da sempre”.

A cura di Giulia Turco

Beppe Convertini torna nella sua Puglia e respira odori e colori di casa. A partire da domenica 30 luglio il conduttore sarà in onda su Rai 1 con la terza stagione di “Azzurro… Storie di mare”, un format da lui stesso ideato che lo porterà in giro per l’Italia alla scoperta di storie di passione e di eccellenze italiane.

Il ritorno di Beppe Convertini nella sua Puglia

Nell’attesa di tornare di nuovo in onda, Beppe Convertini racconta al suo pubblico qualche spicchio della sua vita privata, quella lenta che in questi giorni sta vivendo nella sua terra, tramite i social. In particolare è uno scatto che attira l’attenzione dei fan, quello che lo ritrae sotto al balcone di casa, dove è cresciuto e da dove, ormai da anni, la mamma lo saluta ad ogni sua partenza. “Da questo balcone mia madre mi saluta tutte le volte che parto.. sono ormai quasi 34 anni da quella prima volta e lei si commuove e mi fa commuovere… è l’immagine che porto nel cuore da sempre, ma oggi ho voluto farla ridere… tanto torno presto a casa mamma!”.

L’incidente in moto di Beppe Convertini

Il conduttore quest'estate è tornato in forma e a pieno regime, dopo gli ultimi mesi che sono stati piuttosto impegnativi per la sua salute. A fine maggio infatti Convertini è rimasto vittima di un brutto incidente in moto che lo ha costretto al ricovero al San Filippo Neri di Roma. “Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada…”, aveva racontato mostrando il viso distrutto. Nonostante le sue condizioni non ha mai smesso di lavorare: “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia, i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto appunto il senso del dovere".