Il figlio di Ezio Greggio compie gli anni, la dedica del padre per il suo compleanno

A cura di Elisabetta Murina

Il figlio di Ezio Greggio, Gabriele, ha compiuto 28 anni. Per l'occasione, il padre ha deciso di fargli gli auguri sui social pubblicando una simpatica foto insieme e una didascalia piena d'affetto. Il ragazzo, di professione attore, è nato dalla relazione tra il noto conduttore e la modella spagnola Isabel Bengochea.

Gli auguri di Ezio Greggio al figlio Gabriele

Oggi, 22 giugno, Ezio Greggio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al figlio Gabriele, che proprio in questa giornata compie 28 anni. Si tratta di uno scatto simpatico, realizzato a Monaco, città dove il ragazzo ha vissuto per diversi anni. I due sorridono e appaiono complici. "Buon compleanno Gabriele, Ily", sono state le parole del conduttore dedicate al neo 28enne. Tantissimi poi i commenti d'affetto arrivati sotto il post, tra i quali quelli del fratello maggiore Giacomo. "Buon compleanno grande uomo", sono state le sue parole.

Il rapporto tra Ezio Greggio e il figlio

Gabriele Greggio è il figlio che il noto conduttore ha avuto dalla sua seconda moglie, la modella spagnola Isabel Bengochea. Dalla stessa donna è nato anche Giacomo, che di recente è convolato a nozze. Gabriele Greggio condivide con il padre la passione per il mondo dello spettacolo: di professione, infatti, è un attore e ha recitato in alcuni film e cortometraggi, oltre ad aver studiato in prestigiose scuole a Londra e New York.

"In auto con Gab che ha appena terminato le riprese del suo primo film da coprotagonista a Londra: great job!", aveva scritto lo scorso marzo Ezio Greggio ad accompagnare uno scatto con Gabriele, dopo la fine delle riprese nelle quali il figlio era impegnato. Poi, in occasione del matrimonio di Giacomo, sui social aveva pubblicato una foto insieme i suoi due figli maschi, scrivendo: "Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi".