Giorgia compie 53 anni, la romantica dedica di Emanuel Lo sui social Emanuel Lo scrive una dedica alla compagna Giorgia, nel giorno del suo 53esimo compleanno. Si tratta di uno scatto di quando ancora non erano fidanzati, ma nel quale è già evidente la complicità nata tra loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il 26 aprile è il compleanno di Giorgia, la cantante ha compiuto 53 anni e per l'occasione, il suo compagno Emanuel Lo, ha voluto dedicarle un post sul suo profilo Instagram. Una dedica che nella sua semplicità lascia emergere un amore immenso che lega i due ormai da diversi anni.

Gli auguri di Emanuel Lo per il compleanno di Giorgia

Uno scatto di Giorgia, seduta a gambe incrociate sul pavimento, sorridente e radiosa, accompagnato da una didascalia più che romantica nella sua essenzialità. "Qui dentro tutti i sentimenti" scrive il coreografo aggiungendo: "Sala prove 2003 ancora non eravamo insieme e non ho resistito al posso scattarti una foto?" e infine "Auguri Giorgia mia". Così il noto maestro di Amici rivolge un pensiero alla sua adorata compagna anche sui social, dove i due solo di recente hanno iniziato a condividere più spesso alcuni momenti della loro vita insieme, tra scatti di qualche anno fa e alcuni, invece, decisamente più recenti, che raccontano un amore che continua ad essere coltivato nel tempo.

L'amore tra Giorgia ed Emanuel Lo

I due stanno da più di vent'anni insieme. Si sono conosciuti all'inizio degli Anni Duemila e la passione per la musica li ha accomunati sin dal primo istante, di fatti hanno iniziato a lavorare insieme, finendo poi con l'innamorarsi. Riservati e discreti, non hanno mai sbandierato il loro amore, ma l'hanno vissuto nella più piena intimità, decidendo anche di non compiere il grande passo, quello del matrimonio, nonostante la loro sia una storia duratura e solida. In una recente intervista a Verissimo, il coreografo ha dichiarato:

Noi ci siamo anche lasciati per un periodo. Un periodo breve, ma lo abbiamo fatto. Non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere all'interno di una coppia. Quasi da manuale: il momento felice, quello del litigio, quello difficile, la separazione, il rincontro, il figlio, l'amore, l'odio, poi di nuovo l'amore. Abbiamo fatto di questi vent'anni una storia.