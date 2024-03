Virginia Raffaele era innamorata pazza di Fiorello: “Perché ti amo? Dovrei spiegarti perché vivo” A VivaRai2, la rivelazione di Virginia Raffaele. Nel diario di quando aveva 12 anni, le foto di Fiorello accompagnate da romantiche dediche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Virginia Raffaele racconta a Fiorello che da bambina era innamorata di lui

"Quando lei era una bambina, era una mia fan": così Fiorello ha svelato il segreto di Virginia Raffaele, che è stata sua ospite nella puntata di VivaRai2 trasmessa mercoledì 27 marzo. La comica e conduttrice ha portato il suo diario, dove incollava le foto dello showman e gli dedicava frasi romantiche. Aveva solo dodici anni e non immaginava che un giorno sarebbe stata fianco a fianco con lui.

"Racconta tu, io sono un po' imbarazzato": Fiorello ha passato la palla a Virginia Raffaele. La comica e imitatrice ha ammesso: "Io sono cresciuta amandolo. Era il 1992, c'era il karaoke, avevo 12 anni. Ero innamorata pazza". Nella prima pagina del suo diario, infatti, tra le malattie scriveva: "Morbillo, scarlattina e tre anni di pazzia per Fiorello…e continua". Il nome dello showman compariva anche alla voce "hobby". La reazione divertita di Fiorello: "Ero un hobby". Nel diario anche le foto di Michael Jackson, Luke Perry, Tom Cruise e poi le pagine dedicate a Fiorello. Rivedendo le foto degli anni '90, il conduttore ha commentato: "Ero orrendo, sembravo uno spacciatore". Non mancavano le dediche per lui:

Fiorello the best. Non chiedermi perché ti amo, dovrei spiegarti perché vivo. Quando prendo la penna in mano, so solo scrivere ti amo. Fiorello super.

La reazione di Fiorello al diario di Virginia Raffaele

Fiorello ha abbracciato "la bambina Virginia" e ha commentato: "Uno, queste cose, non le può mai immaginare". Virginia Raffaele ha continuato nel suo racconto, assicurando che conosceva tutte le canzoni di Fiorello a memoria e annotava diligentemente i titoli sul diario scolastico. E mentre il sogno della Virginia dodicenne si è avverato, c'è già chi spera di vedere Fiorello e la comica insieme in uno show.