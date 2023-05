Eleonora Daniele stringe la figlia Carlotta che compie 3 anni: “Vivo per te” Eleonora Daniele stringe la figlia Carlotta in una foto postata su Instagram in occasione del terzo compleanno della piccola. “Sei la mia meraviglia. Vivo per te”, ha scritto la conduttrice di Storie Italiane.

A cura di Stefania Rocco

Eleonora Daniele stringe la figlia Carlotta in una foto postata su Instagram. La conduttrice di Storie Italiane condivide una rarissima foto della bambina nata dal legame con il marito Giulio Tassoni, sposato nel 2019. Tenerissima la didascalia scelta per festeggiare il terzo compleanno della sua bambina: “Auguri amore mio grande. Sei la mia meraviglia. Vivo per te”.

Gli auguri a Carlotta dei colleghi famosi di mamma Eleonora Daniele

Decine sono i colleghi Rai, ma non solo, che hanno approfittato della foto condivisa da Eleonora per fare gli auguri alla piccola Carlotta. Da Elisa D’Ospina a Miriana Trevisan che si complimenta per la bellezza di entrambe, fino ad Alberto Matano, Emma Battaglia, Mariagrazia Cucinotta, Guenda Goria, Valeria Graci, Carolina Marconi e diversi altri. Migliaia i like ricevuti dalla foto postata da Eleonora, scatto che vede madre e figlia stringersi in un tenero abbraccio. Tra le Instagram stories, Eleonora ha inoltre condiviso una foto del party organizzato per festeggiare il terzo compleanno della sua bambina.

Eleonora Daniele: “Mia figlia è un regalo di mio padre”

Proprio di recente, Eleonora aveva condiviso la gioia di essere madre della sua bambina. “È vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l'amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c'è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea' (fammi una bambina, ndr)”, ha raccontato di recente al settimanale Gente, “Dopo i 40 è più difficile, non era scontato accadesse, invece sono rimasta incinta in modo naturale, poco dopo il matrimonio con Giulio. È stato come un miracolo. In poco tempo la mia vita è radicalmente cambiata, con grande consapevolezza di voler costruire un nido assieme al mio uomo”.