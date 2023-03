Eleonora Daniele: “Il parto fu uno shock, ma mia figlia Carlotta è un dono del cielo” Eleonora Daniele, in un’intervista rilasciata a Gente, ha ripercorso i primi tre anni della figlia Carlotta, dal momento complicato del parto alla gioia che la bambina le regala ogni giorno.

A cura di Daniela Seclì

Eleonora Daniele e la figlia Carlotta, fonte: Gente

Eleonora Daniele, intervistata dal settimanale Gente, ha parlato della maternità e di come la piccola Carlotta abbia stravolto la sua vita. In questi tre anni è cambiato il suo modo di essere mamma: "Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose. Guardo la vita attraverso gli occhi di Carlotta, stupendomi con lei delle piccole cose". La conduttrice di Storie Italiane considera la sua bambina un dono dal cielo:

È vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l'amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c'è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: "Fame una putea" (fammi una bambina, ndr).

La gravidanza dopo i 40 anni

Eleonora Daniele è diventata mamma a 43 anni, in una fase della sua vita in cui non era scontato che riuscisse a realizzare questo profondo desiderio: "Dopo i 40 è più difficile, non era scontato accadesse, invece sono rimasta incinta in modo naturale, poco dopo il matrimonio con Giulio (Tassoni, ndr). È stato come un miracolo. In poco tempo la mia vita è radicalmente cambiata, con grande consapevolezza di voler costruire un nido assieme al mio uomo". Poi, ha ricordato come ha vissuto il periodo della gravidanza:

In quel periodo mi sentivo invincibile. Poi è arrivata lei ed ero piena d'amore, ma anche più fragile. Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza.

Il matrimonio con Giulio Tassoni e il desiderio di un secondo figlio

La conduttrice ha definito il marito Giulio Tassoni come un uomo "riservato" che "non ama apparire, né fare foto", "solido, equilibrato, una roccia per me". Quando le è stato chiesto se abbia intenzione di dare un fratellino o una sorellina a Carlotta, Eleonora Daniele ha spiegato di non escludere affatto l'ipotesi di allargare la famiglia:

Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me.

Nel 2015, la conduttrice ha perso il fratello Luigi, affetto da autismo: "Solo dopo la sua scomparsa ho sentito per la prima volta il desiderio di diventare madre. Una sensazione che più affiorava più mi faceva stare bene, superando qualsiasi timore. Quale timore? L'ombra dell'autismo. Quando aspettavo Carlotta ci pensavo, il dolore vissuto sin da piccola mi ha segnata, fa parte di me. Per questo dico che con la mia storia, con la mia razionalità, decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia della mia vita".