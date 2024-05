video suggerito

La mamma di Fiorello a Viva Rai2: "La Rai è tua", Rosaria Galeano: "Ora andate a dormire" Puntata speciale di Viva Rai 2 in occasione del 1 maggio. Spunta alle spalle di Fiorello, Rosaria Galeano, 86 anni, la mamma di Rosario Fiorello. "Mamma, la Rai è tua, saluta tuo fratello che è in ospedale", gli dice il conduttore, che l'ha resa protagonista del glass.

Puntata speciale di Viva Rai 2 in occasione del 1 maggio. Spunta alle spalle di Fiorello, Biggio e Mauro Casciari una signora con gli occhiali da sole: Rosaria Galeano, la mamma di Rosario Fiorello. Ha 86 anni, vive a Roma vicino ai figli e stamattina ha divertito i telespettatori con alcuni siparietti.

La mamma di Fiorello a Viva Rai 2: "Ora andate a dormire"

Saluti di ordinanza al fratello Pippo che è in ospedale: "Ciao, se tu stavi bene, stavi qui con noi" e il conduttore prontamente "Saluta il fratello che non sta bene, vai mamma, la Rai è tua". Spazio al racconto di quanto Fiorello a 63 anni sia più cagionevole di sua madre: "Se cade qualcosa si abbassa lei a prenderla perché dice che mi fa male il ginocchio. Rispetto a me, è una ragazzina". Poi la solita raccomandazione dopo ogni diretta partita all'alba: "Basta, ora andate a dormire" e giù a ridere. La signora Sarina, così la chiamano in famiglia, ha successivamente presentato i Coma Cose, ospiti della puntata. "Mia mamma esce solo ogni 1 maggio", ironizza Fiorello, e ancora, rivolgendosi a Ruggero: "È la tua fidanzata? Stai tranquillo, ricordalo, è mia madre".

Chi è Rosaria Galeano, la mamma di Rosario Fiorello

Rosaria Galeano è nata a Giardini Naxos, in provincia di Messina, nel 1938 e oggi ha 86 anni. Ha lavorato come sarta, ricamava camicette per i negozi di Taormina. Ha sposato il finanziere Nicola Fiorello e hanno avuto quattro figli: Rosario, Catena (scrittrice) e Giuseppe (Beppe, noto attore) ed Anna. Fiorello in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come il loro legale si è subito consolidato alla sua nascita: “Quando stavo per nascere ebbe una complicazione molto grave, i medici la davano per spacciata e io con lei. Miracolo, alla fine ci siamo salvati tutt’e due. Io mi sarei dovuto chiamare Raffaele, come mio nonno, a quel punto mio padre decise di chiamarmi come mia madre. Rosaria Galeano detta Sarina. Con mia mamma c’è un legame molto forte che scaturisce da questo evento”.