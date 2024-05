video suggerito

Fiorello e VivaRai2 lasciano anche Rai Play, contenuti in scadenza sulla piattaforma Sono in scadenza i contenuti di VivaRai2 su Rai Play. Fiorello non tornerà a condurre il format che aveva portato la seconda rete Rai a un record di ascolti del 24% nella fascia da lui occupata e le puntate già andate in onda dovrebbero a breve sparire dalla piattaforma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la decisione di Fiorello di prendersi una pausa terminata l’ultima stagione di Viva Rai2, le puntate dovrebbero a breve sparire da RaiPlay. Lo annuncia Giuseppe Candela su Dagospia secondo cui sarebbero in scadenza i diritti della piattaforma sul format condotto dal celebre mattatore televisivo. La Rai presenterà il palinsesto del prossimo anno dovendo fare a meno del conduttore che aveva portato la fascia mattutina della seconda rete Rai fino a un record di ascolti del 24,3% con 1.300.000 spettatori (dati che Viva Rai2 ha ottenuto nell’ultima puntata).

Il futuro dio Fiorello: “Ho un contratto con il mio divano”

A scegliere di fermarsi è stato Fiore che, tuttavia, a differenza dell’amico Amadeus (passato al Nove) non andrà altrove. “Volevo ricordare ai giornalisti che io e Amadeus siamo molto amici, ma abbiamo due vite diverse: mia moglie si chiama Susanna, lui è sposato con Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse, lui vive a Milano, io a Roma, lui va al Nove, io no”, aveva annunciato Fiorello a Viva Rai2 per poi confermare il desiderio di prendersi una pausa:

Dove devo restare? È partita una telefonata, pare che sia partita una telefonata a Meloni. Sai quando si dice, è partita una telefonata? Cosa c'entro io? Eppure sono citato sui giornali, la cosa un pochino mi lusinga… Ma addirittura convincetelo, legatelo, coccolatelo? A me? Un bel massaggio all'ego certamente, però tutto questo non regge, chi mi conosce sa che purtroppo io ho un contratto con il mio divano: dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi, mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo.

Viva Rai2 in onda da dicembre 2022 a maggio 2024

Fiorello è andato in onda con Viva Rai2 nella fascia mattutina di Rai2 dal 5 dicembre 2022 al 10 maggio 2024. Format a metà tra la rassegna stampa e il varietà, ha ospitato alcuni tra i personaggi più noti del piccolo schermo e della musica, facendo da spalla ad Amadeus durante le ultime edizioni di Sanremo, quando Fiorello si è spostato con un corner nella città dei fiori per continuare ad andare in onda.