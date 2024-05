Fiorello a un addio al nubilato scherza con la futura sposa: “Sposato con due figlie, non è facile” Una futura sposa ha condiviso su Tik Tok il momento in cui Rosario Fiorello ha fatto irruzione al suo addio al nubilato. La giovane era in un’osteria a Roma quando lo showman si è avvicinato al tavolo e ha intrattenuto per alcuni minuti lei e le sue amiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza stava festeggiando il suo addio al nubilato con alcune amiche quando si è ritrovata Rosario Fiorello al tavolo. Il celebre showman che ha da poco concluso l'avventura con Viva Rai2 si sta godendo il suo meritato riposo e ieri sera, durante una cena in un'osteria di Roma, ha incontrato un gruppo di ragazze che festeggiavano l'imminente matrimonio dell'amica.

Il video di Rosario Fiorello a un addio al nubilato

Una tavolata di ragazze con una futura sposa seduta a capotavola è stata sorpresa dall'arrivo di Rosario Fiorello. In un'osteria romana lo showman si è avvicinato al gruppo di ragazze per scherzare alcuni minuti con loro e immortalare l'incontro. "Insieme alla stessa donna da 27 anni. Ho due figlie, una di 31 e una di 17. Non è facile" ha commentato sorridendo. "Allora è un matrimonio che ha funzionato, poi mi dai qualche trucco" ha commentato la futura sposina vestita di bianco con il velo sul capo. La stessa ha condiviso il video su Tik Tok spiegando: "Pov, incontri Fiorello al tuo addio al nubilato". Il conduttore televisivo ha scattato un selfie con le ragazze prima di salutarle.

Il futuro di Rosario Fiorello in tv

Il finale di Viva Rai2 ha lasciato il segno ma non ha svelato, fino ad ora, il prossimo progetto di Rosario Fiorello in tv. Lo showman che si è detto libero da ogni azienda– "Io sono libero, il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima" -, ha dato appuntamento ai telespettatori "alla prossima idea". Non tornerà, infatti, fino a quando non troverà un nuovo ‘universo' da esplorare. "Che mi resta di questi due anni? Mi resta tutto, sono malinconico. Non riesco a scollarmi di dosso tutto il flusso di emozioni provate. 230 puntate, 230 albe, sono ancora sul pezzo. Non mi rendo ancora conto di cosa abbiamo fatto" ha commentato all'indomani della chiusura di Viva Rai2.