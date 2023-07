James, fratello di Kate Middleton: “È la principessa del Galles ma conosco tutte le sue stranezze” James Middleton, fratello della più nota Kate, parla orgoglioso della principessa del Galles in una rara intervista televisiva.

A cura di Stefania Rocco

Kate Middleton celebrata dal fratello James, il terzo elemento del “favoloso trio” che i due formano insieme alla sorella Pippa. Nel corso di una rara intervista rilasciata a Good Morning Britain, James – che a breve diventerà padre del suo primo figlio – racconta di essere profondamente orgoglioso della sorella e del modo in cui ha dimostrato di saper far fronte ai suoi impegni da membro senior della famiglia reale britannica.

James Middleton: “Orgoglioso di mia sorella Kate”

“È mia sorella”, ha raccontato James orgoglioso parlando di Kate, la maggiore tra i fratelli Middleton, “Sono sempre sorpreso da quanto sia riuscita a fare e la sua figura resta un pensiero costante nella mia mente”. Eppure, confessa la difficoltà di far conciliare l’immagine pubblica di Kate con quella privata: “Resta mia sorella. Conosco le sue stranezze e tutto il resto. Ma vederla sbocciare nel ruolo di principessa del Galles mi ha reso profondamente orgoglioso di lei”.

James Middleton e la lotta contro la depressione

A colpire James, tra le altre cose, è stato l’impegno che la sorella Kate e il marito William, erede al trono britannico, hanno messo nella battaglia sociale a favore della salute mentale. Un tema che lo tocca da vicino. Recentemente, l’uomo ha infatti ammesso di avere lottato a lungo contro la depressione: “Parte del lavoro che hanno svolto mi ha dato la fiducia necessaria per parlare apertamente. È difficile descrivere la condizione in cui mi trovavo. Non è solo tristezza. È una malattia, un cancro della mente. Non è altro che un'assenza di sentimenti. Esisti senza scopo o direzione. Non riuscivo a provare gioia, eccitazione o anticipazione, solo l'ansia mi spingeva fuori dal letto la mattina. In realtà non ho pensato al suicidio, ma non volevo nemmeno vivere nello stato d'animo in cui mi trovavo”.