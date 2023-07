James Middleton e Alizee Thevenet presto genitori, l’annuncio del fratello di Kate: “Siamo eccitati” Il fratello di Kate Middleton, James, ha annunciato che la moglie Alizee Thevenet è incinta: “Non potremmo essere più eccitati di così” ha scritto su Instagram a corredo della prima foto con il pancione in bella vista.

Dopo il matrimonio celebrato nel settembre del 2021, James Middleton e Alizee Thevenet allargano la famiglia. Con un post condiviso su Instagram il fratello minore di Kate Middleton ha annunciato che presto diventeranno genitori: la moglie, analista finanziaria di 33 anni, è incinta. Con una foto che mostra la futura neo mamma in un prato con il loro cane, Mable, James Middleton ha condiviso con i suoi followers la felicità che prova: "Non potremmo essere più eccitati di così".

L'annuncio di James Middleton e Alizee Thevenet

"Non potremmo essere più eccitati di così..beh Mable potrebbe esserlo. È stato un inizio d'anno molto difficile dopo la perdita della nostra amata Ella, ma concluderemo l'anno con una delle novità più preziose per la nostra famiglia in crescita": con queste parole James Middleton, il fratello minore di Kate, ha annunciato che presto diventerà papà. Dopo la perdita di Ella, la loro amata cagnolina, arriva per loro una tenera ed eccitante notizia.

Il bebé in arrivo di cui non si conosce ancora il sesso si aggiungerà agli altri sei nipoti di Carole e Michael Middleton, sarà anche un cuginetto per i tre figli della principessa Kate e del principe William.

Il matrimonio celebrato nel 2021

James Middleton con un anello di zaffiro chiese la mano della sua attuale moglie, Alizee Thevenet: era il 2019 quando fece la proposta di matrimonio ma lo scoppio della pandemia Covid-19 costrinse la coppia a rimandare la data del matrimonio. Si sono giurati amore eterno nel settembre del 2021 a sud della Francia, terra di lei, precisamente a Bormes-les-Mimosas, in Costa Azzurra. Lei indossò l'abito della suocera per l'occasione dopo averlo visto per la prima volta durante la convivenza nel Berkshire, a casa Middleton. Se ne innamorò e così decise di indossarlo di nuovo, 40 anni dopo le nozze di Michael e Carole, i genitori di Kate, Pippa e James.