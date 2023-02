Kate Middleton ha aiutato il fratello James a uscire dalla depressione: “Era sempre al mio fianco” Nel 2017 a James Middleton è stata diagnosticata la depressione clinica ma per fortuna non è stato lasciato solo. Le sorelle Kate e Pippa gli sono state sempre vicine, aiutandolo a superare questo periodo buio.

A cura di Valeria Paglionico

James Middleton non ha mai nascosto il suo passato difficile, anzi, proprio di recente è tornato a parlarne in un'intervista al Sunday Times. Alla fine del 2017, dopo essersi reso conto di non stare bene, ha chiesto l'aiuto a un professionista ed è stato proprio in quel momento che gli è stata diagnosticata la depressione clinica. Per fortuna non è stato lasciato solo, i familiari, prime tra tutte le sorelle Kate e Pippa, lo hanno sempre sostenuto, intervenendo in prima persona per aiutarlo a risolvere tutto, spingendolo a dare il via a una "nuova vita". Ora quel periodo terribile è solo un lontano ricordo ma ancora oggi non può fare a meno di ringraziare con tutto se stesso la principessa.

Kate e Pippa alle sessioni di terapia con James

"Non stavo bene, mi resi conto di aver bisogno di aiuto: sapevo che se avessi accettato l’aiuto di un esperto, avrei avuto una speranza. Le mie sorelle sono venute ad alcune mie sessioni di terapia. Mi sono sempre rimaste vicine, al mio fianco anche nei momenti più complicati", queste sono solo alcune delle dichiarazioni di James Middleton nell'intervista al Sunday Times. Ad aiutarlo a uscire da questo periodo buio non sono state solo le sorelle ma anche i suoi cani, che nei momenti difficili riuscivano a sentire il suo malessere, mettendo la testa sulle sue ginocchia come se volessero consolarlo.

James Middleton e il principe William

I Middleton sono una famiglia "modello"

Di recente James ha perso la sua cagnolina Ella, un meraviglioso cocker spaniel, e ha raccontato che tutta la famiglia è venuta a salutarla per l'ultima volta. Tutti conoscevano il rapporto profondo che legava cucciolo e padrone ed è per questo che nessuno si è voluto perdere il "funerale". Kate Middleton non è mancata, anzi, anche lei era molto legata ad Ella, basti pensare al fatto che il cane "di corte" Lupo è uno dei suoi cuccioli. Insomma, ancora una volta i Middleton hanno dimostrato di essere molto uniti, sono stati loro ad aiutare James a mettersi definitivamente alle spalle la depressione.

