Jamie Foxx ringrazia la sorella Deidra: “Senza di te non sarei qui, mi hai salvato la vita” Jamie Foxx ha ringraziato sua sorella Deidra Dixon per avergli salvato la vita. L’attore ha approfittato per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno e ha sottolineato che, se non fosse stato per lei, non sarebbe sopravvissuto.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il periodo trascorso in ospedale, a causa di problemi di salute di cui non ha voluto apertamente parlare, Jamie Foxx in occasione del compleanno di sua sorella Deidra, ha voluto ringraziarla perché se non fosse stato per lei, non sarebbe sopravvissuto.

Il messaggio di Jamie Foxx per la sorella

Un messaggio forte, non solo per rivolgerle gli auguri di compleanno, ma anche per sottolineare quanto la sua presenza e il suo affetto siano stati per lui vitali, nel vero senso della parola. L'attore, infatti, ha lasciato intendere che senza il coraggio e la scelta fatta da sua sorella Deidra, probabilmente non sarebbe ancora in vita. Su Instagram, accanto ad una serie di scatti, tra cui alcuni insieme si legge:

Sei la magica, la bella, la coraggiosa leonessa #leoseason e senza di te non sarei qui… se non avessi preso le decisioni che hai preso, avrei perso la vita… ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Buon compleanno sorella.

Jamie Foxx non ha parlato della sua malattia

Nulla, però, che faccia trapelare cosa sia realmente accaduto all'attore che, dopo settimane di silenzio sul suo ricovero e sul suo stato di salute, una volta uscito dall'ospedale, ha spiegato ai suoi fan di non volersi addentrare nel racconto di un'esperienza per lui altamente sofferente e durante la quale ha scelto volutamente di non mostrarsi:

So che molti aspettano di sentire aggiornamenti ma ad essere sincero non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Voglio che mi vediate mentre rido, mi diverto, dico barzellette, mentre recito. Non volevo farmi vedere attaccato a dei tubi in ospedale cercando di capire se ce l'avessi fatta.

Il divo è stato visto recente camminare per le strade di Chicago, dove attualmente sta continuando a fare cure di riabilitazione fisica, in una struttura medica specializzata.