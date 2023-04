Elena D’Amario a Massimiliano Caiazzo: “Vediamo la luce che emani”, la dolce reazione dell’attore Elena D’Amario esce allo scoperto su Instagram nel commentare il ciak d’oro vinto da Massimiliano Caiazzo, con il quale si è sempre vociferata una relazione. “Vediamo la tua luce”, scrive la ballerina. Immediata la dolce risposta dell’attore di Mare Fuori.

A cura di Redazione Spettacolo

È da tempo ormai che nelle retrovie del gossip si vocifera di una storia d'amore molto intensa tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario. Lui, attore di Mare Fuori nel primo picco della sua carriera appena iniziata, lei ballerina professionista del corpo di Amici di Maria De Filippi, sempre amatissima dal pubblico del noto talent show.

Diversi gli indizi sui social network che avrebbero ricondotto alla loro unione: post allusivi, scambi di commenti e reaction, persino paparazzate in piena notte, tutto mai finito al centro di loro dichiarazioni, Finché, galeotto fu un premio.

"La tua luce è con me", la risposta di Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo ha vinto il ciak d'oro come miglior attore under 30 e ha condiviso la sua gioia su Instagram. Nei commenti, spicca proprio quello di Elena D'Amario: "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", al quale lui risponde "la tua con me". Inevitabile non leggerci anche una conferma della loro relazione.

Nicolas Maupas, ‘o chiattill di Mare Fuori: "Orgoglioso"

Anche Nicolas Maupas, ‘o chiattill di Mare Fuori, inseparabile dal Carmine di Massimiliano Caiazzo, ha commentato il post sul premio Ciak d'oro per le serie Tv. Semplicemente ‘orgoglioso' del suo grande amico e compagno di cella, che è diventato speculare anche nella vita, ora che nel cinema e nel mondo delle serie tutto il cast della nota serie di Rai 2 ha iniziato ad essere richiestissimo. La risposta del giovane attore, anche qui dolcissima: "senza di te nulla di tutto questo". Immancabile anche Giacomo Giorgio, il Ciro Ricci della serie, che con un cuore nero ha sigillato la stima e l'affetto che lo legano a Caiazzo, con il quale più di una volta nella prima stagione si è visto antagonista nell'eterna lotta tra bene e male dietro le sbarre.