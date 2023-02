Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario sarebbero una coppia: il gossip e gli indizi Il gossip vedrebbe Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme: la ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori sono stati anche paparazzati insieme, gli indizi e le immagini potrebbero confermare i rumors che circolano sul loro conto.

A cura di Gaia Martino

Voci di corridoio, già da mesi ormai, parlano di una storia d'amore tra Massimiliano Caiazzo, protagonista di Mare Fuori nei panni di Carmine, e Elena D'Amario, famosa ballerina professionista di Amici di Maria de Filippi. Sebbene non sia arrivata alcuna conferma dai diretti interessati, numerosi indizi hanno scatenato la curiosità dei fan. Tra questi alcune Instagram stories con la medesima canzone, poi la paparazzata, di spalle, mentre si abbracciano.

Gli indizi che fanno pensare ad una storia d'amore

Nulla di certo ma il sospetto che Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario nascondino una storia d'amore esiste. Numerosi fan hanno notato che l'attore e la ballerina, che si è calata peraltro nei panni di attrice interpretando il ruolo di Luisa in Che Dio Ci Aiuti, in diverse occasioni hanno condiviso le medesime canzoni tra le stories, segnali che potrebbero parlare chiaro. Ad agosto risalirebbe la prima segnalazione di un utente: entrambi condividevano, su sfondo nero, la canzone "Poetry: How does It Feel?" di Akua Naru. Poi ancora avrebbero condiviso "Rossetto e cioccolato" di Ornella Vanoni. Pura casualità? Ad attestare la loro conoscenza, senza ombra di dubbio, sono i numerosi likes scambiati su Instagram.

La foto di Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario insieme

A metà gennaio l'influencer del pettegolezzo online aveva lanciato nuove prove riguardo la chiacchierata e presunta love story. Deianira Marzano aveva ricevuto un'immagine scattata ai due volti famosi del piccolo schermo: entrambi di spalle, sembravano abbracciarsi. Poi la testimonianza: "Li abbiamo visti, erano alla Rinascente".

Non è una novità per i fan della ballerina professionista di Amici abituati alla sua estrema riservatezza riguardo la vita privata: negli ultimi anni ha tenuto segreta la storia d'amore con Alessio La Padula, terminata perché "ho messo da parte l'amore perché per me è difficile", le parole di lei.

Massimiliano Caiazzo sui flirt a lui attribuiti: "Ci rido su"

Intervistato da Fanpage.it Massimiliano Caiazzo accennò alla sua vita privata. "Non faccio ragionamenti, mi viene tutto in maniera naturale. Se c'è una cosa nella mia vita privata che mi piace e ho voglia di condividerla lo faccio", le sue parole prima di aprire la parentesi gossip. Sui flirt a lui attribuiti negli ultimi anni ha confessato di averci spesso riso su: "Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto".