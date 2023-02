Valentina Romani e Nicolas Maupas di Mare Fuori, le foto e gli indizi sul presunto fidanzamento Il gossip vedrebbe Nicolas Maupas e Valentina Romani, O’ Chiattill e Naditza in Mare Fuori, una coppia anche nella vita reale: i due sono spesso stati beccati insieme dai fan, lui era presente al compleanno dell’attrice. Nessuno dei due ha mai confermato le indiscrezioni: gli indizi e le foto che racconterebbero la loro presunta relazione.

A cura di Gaia Martino

Nicolas Maupas e Valentina Romani sono due dei protagonisti di Mare Fuori, la serie televisiva di successo in onda su Rai Due. O' Chiattill e Naditza, i loro personaggi nella fiction, sono fidanzati: si conoscono nell'IPM di Napoli e nonostante appartengano a due mondi differenti si innamorano e decidono di evadere dal carcere minorile per viversi la loro storia d'amore. I due attori sono molto chiacchierati nel mondo del gossip: circolerebbe voce che stiano insieme anche nella vita reale.

Il gossip su Nicolas Maupas e Valentina Romani: stanno insieme?

Si parla di indiscrezioni vista l'assenza di conferma dai diretti interessati. I fan di Mare Fuori però sono eccitati all'idea che Nicolas Maupas e Valentina Romani possano formare una coppia anche nella vita reale. Mentre circola il gossip che li vedrebbe fidanzati, vige il silenzio in merito all'argomento sui loro profili social che contengono solo foto di scena che li vedono insieme, e qualche commento. Due di questi ultimi hanno infatti dato inizio al chiacchiericcio. In due post condivisi dall'attrice è presente il commento del suo collega. Alla didascalia "Alcuni martedì sono spettinati e hanno sonno", Maupas ha risposto con un complimento: "Più martedì please". Poi ancora, a corredo di un'immagine di Valentina Romani mentre a cena – non sola, visto il doppio calice – si nota il commento: "Lo sai da dove viene la linea" in inglese.

Numerose sono inoltre le immagini scattate dai fan della serie televisiva che li hanno incontrati per strada insieme. Tre sere fa erano a cena insieme in un ristorante a Roma. Su Tik Tok sarebbe spuntato fuori un nuovo indizio: una fotografia scattata al compleanno dell'attrice, lo scorso giugno 2022. I due si stringono forte davanti alla torta con 26 candeline.

In due diverse interviste recenti, inoltre, entrambi hanno lasciato intendere di essere impegnati sentimentalmente: "Sono discreto ma posso dire di essere felicissimo", le parole di lui, "In questo momento sono molto felice, chi vuole intendere intenda", le parole di lei.

Il commento su Nicolas Maupas e Valentina Romani di Antonio D'Aquino: "Credo che qualcosina ci sia"

Ha aumentato la curiosità riguardo il gossip anche Antonio D'Aquino, l'attore che interpreta il ruolo di Milos nella serie televisiva. A Fanpage.it, alla domanda riguardante le storie d'amore nate sul set della serie tv, ha raccontato: