video suggerito

Elena D’Amario entra nel Consiglio di Amministrazione della Parsons Dance: “Artista di enorme importanza in Italia” La Parsons Dance, compagnia di danza moderna con sede a New York, annuncia l’ingresso di Elena D’Amario nel proprio Consiglio di Amministrazione. La ballerina ha collaborato con la compagnia dal 2011 al 2019. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

349 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Parsons Dance, compagnia di danza moderna fondata da David Parsons e con sede a New York, ha annunciato l’ingresso di Elena D’Amario nel proprio Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ruolo assunto dalla ballerina è stato ufficializzato con un post pubblicato sul profilo Instagram della compagnia. D’Amario ha fatto parte della compagnia dal 2011 al 2019, anno in cui è rientrata in Italia. I rapporti con il gruppo, tuttavia, non si sono mai interrotti.

L’annuncio della Parsons Dance

“Siamo entusiasti di annunciare che l’ex danzatrice della Parsons Dance, Elena D’Amario, è entrata a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione”, si legge nel post, “Nata a Pescara, in Italia, Elena ha studiato danza moderna, classica, contemporanea e tip tap prima di trasferirsi a New York nel 2010 come apprendista della compagnia. È poi diventata membro stabile dal 2011 al 2019, per poi tornare in Italia, dove oggi è una celebre personalità televisiva nel programma Amici di Maria De Filippi, lo show dedicato a canto e danza in cui è anche mentore di moltissimi studenti”.

Il ritorno in Italia non ha segnato una rottura con la compagnia statunitense, anzi: D’Amario ha continuato a sostenere e promuovere il lavoro della Parsons, contribuendo attivamente al successo delle tournée italiane. “Durante tutto questo tempo, Elena ha continuato a dimostrare un profondo legame con la Parsons Dance. Dopo aver lasciato ufficialmente la compagnia, ha contribuito in modo significativo al successo dei nostri tour in Italia: ha danzato con noi e ci ha aiutato a far crescere il nostro pubblico, promuovendoci tra i suoi numerosi fan”, si legge ancora nel post.

“Elena è per me un’ispirazione”, ha dichiarato David Parsons. “È un’artista di grandissima importanza in Italia, e sono entusiasta che stia assumendo un ruolo ancora più centrale nella famiglia Parsons”. Grazie di cuore, Elena, per aver deciso di fare questo nuovo passo con noi.

Da Amici a New York, poi il ritorno da professionista e lo sbarco in giuria

Volto amatissimo nel mondo della danza italiana, Elena D’Amario ha iniziato la sua carriera proprio ad Amici, come concorrente. Dopo l’esperienza a New York, è rientrata nel 2019 per entrare nel corpo di ballo del talent show condotto da Maria De Filippi. Dallo scorso anno, oltre al ruolo di professionista, ricopre anche quello di giudice nella fase serale del programma.