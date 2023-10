Baci e tenerezze per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, prove di convivenza a Torino Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova fanno prove di convivenza a Torino. I due, infatti, sono stati beccati per le strade del capoluogo piemontese, dove il 21enne vive in quanto titolare della squadra della città e la showgirl lo raggiunge appena può.

A cura di Ilaria Costabile

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono sempre più innamorati e non hanno alcuna intenzione di tenere nascosta la loro complicità. I due passeggiano per le strade di Torino, come documentato dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti della coppia. La showgirl, infatti, si reca sempre più spesso nel capoluogo piemontese, dove vive il calciatore, per trascorrere del tempo insieme.

Gli scatti per le strade di Torino

Per alcuni poteva sembrare un flirt estivo, tenuto inizialmente nascosto dagli occhi indiscreti dei fotografi, anche se in realtà i due sono stati beccati insieme proprio dagli occhi indiscreti da cui cercavano di nascondersi, ma poi passato qualche mese non hanno esitato a rendere pubblica la loro relazione che, a quanto pare, procede a gonfie vele. La showgirl fa spesso Milano – Torino, dove sono iniziate anche le prove di convivenza tra i due, dal momento che il calciatore gioca proprio per la squadra della città e, quindi, è solito restare lì, se non quando va in trasferta. Ed eccoli, infatti, intenti a fare la spesa, con tanto di buste e cassette d'acqua da portare a casa. Alcuni avevano fatto emergere qualche perplessità pensando che la differenza d'età, tra i due, potesse essere un intralcio, ma non è stato così, anche perché si tratta solamente di sette anni: Bellanova ne ha 21, mentre l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, 28.

La prima foto sui social

Il 25 settembre era stata proprio Paola Di Benedetto a pubblicare uno scatto che li ritraeva insieme a Portofino, a cena, e come didascalia un semplicissimo "Io e te". In fin dei conti è della semplicità che due ragazzi innamorati hanno bisogno, ed è questo quello che cercano e a quanto pare entrambi stanno cercando di costruire.