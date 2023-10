Paola Di Benedetto: “Per una donna camminare da sola la sera è diventato pauroso e inquietante” La speaker si sfoga sui social per via di una situazione di mancata sicurezza che avverte sempre più forte nelle città italiane. Tante le testimonianze di altre donne che sui social si uniscono al suo appello, chiedendo di non ignorare la piaga sociale: “Cat calling da brividi, costrette ad essere scortate”.

A cura di Giulia Turco

Paola Di Benedetto si sfoga sui social e denuncia una situazione di mancata sicurezza che avverte sempre più forte, in generale nelle città italiane. Per una ragazza che cammina per le strade del centro in orari notturni sarebbe diventato sempre più pericolosa la situazione negli ultimi tempi, per lei come per molte altre donne, che le hanno scritto in Direct raccontando la loro personale testimonianza

Lo sfogo di Paola Di Benedetto sui social

“Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante”, ha scritto la modella e speaker radiofonica in una story su Instagram. Sono appena le 21 passate e la situazione si sarebbe rivelata già poco sicura. “Che poi dopo una certa ora, parliamone. Sono le 21.30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppi di omuncoli che fanno del cat calling da brividi. Siamo nella condizione di dover prevedere SEMPRE di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi. Altrimenti? L’alternativa è la paura, solo la paura”, conclude. Tanti i messaggi che le sono arrivati in Direct da parte di donne che hanno condiviso la stessa esperienza. “Ve li mostro perché non bisogna ignorare il problema, bisogna diffondere esperienze, educare i bambini (ma soprattutto gli adulti) e trovare una soluzione a questa situazione”, si sfoga. “Quello che di certo non si deve fare è fare come se nulla fosse. Questa, come tante altre, è una piaga sociale che va affrontata”.

La testimonianza di altre donne e uomini

“Che tristezza. Mi viene da chiedere scusa in quanto persona di genere maschile”, scrive qualcuno. “Impensabile che nel 2023 si sia arrivati a questa situazione. Anni di lotte per la libertà espressa sotto ogni punto di vista. Da uomo solo due parole AMAREZZA E IMPOTENZA di fronte ad una società completamente cieca dei veri problemi che l’affliggono”, commenta qualcun altro. L’influencer riposta i messaggi, confortata dalla solidarietà dei follower: “Non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. Ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore”.