Anticipazioni Belve, Eva Riccobono: “Sono stata con una donna, è stato divertente però…” L’attrice si racconta a Francesca Fagnani: “Per entrare a una festa gay a New York mi travestii da trans, nei bagni ebbi paura”. Parlando della sua esperienza omosessuale pronuncia una frase che ricorda quella di Bianca Balti nella scorsa stagione: “Vorrei non essere attratta dal pene”.

A cura di Andrea Parrella

Eva Riccobono si racconta a Belve. L'attrice, ospite di Francesca Fagnani, parteciperà alla puntata del 17 ottobre con un'intervista in cui svelerà alcune delle sue esperienze, dagli anni del successo alla sua vita di eccessi in giro per il mondo. Tra gli aneddoti personali di Riccobono, racconta di aver partecipato ad una festa gay a New York in cui ha dovuto camuffarsi per entrare: "Ero a New York con un amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa per soli gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l'idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare".

La conduttrice quindi domanda cosa sia accaduto nello specifico, per chiarire cosa abbia visto: "Si sentivano più tranquilli nell'accoppiarsi sui divanetti – risponde Riccobono – e concludo il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata ‘c'ho la patata!' perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere". Parlando delle sue esperienze, Riccobono racconta anche di aver avuto rapporti con una donna e racconta:

C'era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. Io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico "Io provo, poi se mi piace o non mi piace…". Provai, è stato divertente e carino, però preferisco… le donne mi piacciono in qualche modo, però magari…

Qui la Fagnani scherzano aggiunge: "Ho un deja-vu su una sua collega". Il riferimento è ovviamente a Bianca Balti, che nella scorsa stagione del programma fece un'affermazione simile: "Vorrei non essere attratta dal pene, le donne mi piacciono, ma non la vagina". Nella stessa puntata di Belve, Francesca Fagnani ospiterà ancheAntonio Conte e Ivana Spagna, che racconteranno le loro carriere ed esperienze.