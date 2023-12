Paola Caruso: “Mio figlio non sta meglio dopo l’intervento, il tutore sarà il suo compagno di vita” Paola Caruso torna nello studio di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin che, purtroppo, in seguito all’ultima operazione i medici non hanno lasciato al figlio Michele nessuna speranza per poter tornare a camminare da solo. Una puntura iniettatagli in Egitto un anno prima aveva lasciato al piccolo un danno permanente al nervo sciatico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Paola Caruso torna in lacrime a Verissimo da Silvia Toffanin. L’ultima volta lo scorso settembre nello stesso studio l’ex Bonas di Avanti un Altro aveva raccontato i suoi timori per la salute del figlio Michele, 4 anni, che lo scorso aprile ha subito un intervento chirurgico che si sperava gli avrebbe ridato la possibilità di tornare a camminare senza l’aiuto di un tutore.

L’esito della visita post intervento

In seguito all’ultima visita medica, a distanza di sei mesi dal delicato intervento, non ci sono buone notizie per il figlio di Paola Caruso, in lacrime a Verissimo. “Purtroppo Michi non è migliorato”, racconta a Silvia Toffanin. “Una madre non può illudersi della salute del figlio e oggi so che il danno che gli hanno causato è purtroppo permanente. Non sono ancora riuscita a metabolizzare il dolore, ma erano mesi che notavo come non ci fossero miglioramenti in lui”, racconta. Il bimbo per il momento non potrà dunque camminare da solo, salvo nuove cure sperimentali che possano cambiare la situazione. “Il medico mi ha detto che non c’è una cura ora. Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia”, spiega Paola Caruso. “Dovrà sottoporsi a tanti interventi. Quello che mi spaventa è il dolore che mio figlio dovrà affrontare”.

Cos’è successo al figlio di Paola Caruso

Da mesi la showgirl aggiorna i suoi fan sullo stato di salute del figlio Michele che, in seguito ad una puntura al quale è stato sottoposto in Egitto, ha perso la possibilità di deambulare autonomamente, a causa della lesione di un nervo sciatico. A dicembre 2022 ha deciso di condividere pubblicamente la sua storia, annunciando sin da subito la gravità della situazione. Mentre si trovavano in vacanza insieme in Egitto, il bimbo aveva iniziato a sentirsi male, così un medico locale gli aveva fatto un'iniezione, rivelatasi dannosa: "Il bambino non sentiva più la gambina, non sentiva più niente. Da un bambino sano, che fino al pomeriggio aveva corso e giocato, mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba, che non deambulava più”. Dopo il rientro in Italia, sono iniziate le operazioni, che tuttavia non si sono rivelate efficaci per risolvere il danno causato al sistema motorio.