Avanti un altro 2024: tornano Paola Caruso e Daniel Nilsson come Bonus e Bonas Nella nuova edizione di Avanti un altro, in onda da martedì 2 gennaio su Canale5, tornano Paola Caruso e Daniel Nilsson. La Bonas e il Bonus si alterneranno con due nuovi volti: Ilaria Gallozzi e Andrea De Paoli.

A cura di Stefania Rocco

Ad Avanti un altro tornano Paola Caruso e Daniel Nilsson. Nella nuova edizione del preserale in onda a partire da martedì 2 gennaio alle 18.45 su Canale5, la Bonas e il Bonus si alterneranno con due nuovi volti del programma. Nel ruolo della Bonas siederanno in studio Caruso e Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Nilsson, invece, dividerà il ruolo con Andrea De Paoli, 37enne modello ed ex idraulico al suo debutto sul piccolo schermo.

Le new entry della nuova edizione di Avanti un altro

A queste due new entry si affiancheranno Viviana Vizzini, nuova Bona Sorte del format pronta a prendere il posto dell’uscente Francesca Brambilla, recentemente diventata mamma. Vizzini vinse Miss Universo Italia nel 2020 ed è stata una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Spazio anche a Greta Cianfano che sbarcherà in studio nel ruolo ruolo della "Hostess". Un’altra novità prevista per questa edizione è rappresentata dal “Suggeritore”. Si tratta di una figura che sarà scelta dal conduttore in studio all’inizio di ogni puntata. Potrà fornire il suo suggerimento ai concorrenti in gara solo una volta quando consultato. Una sorta di jolly da utilizzare all'occorrenza.

Il salottino di Avanti un altro: da Claudia Ruggeri a Maria Mazza

Restano invariate, invece, alcune delle figure storiche del salottino di Avanti un altro. Capitanati dalla “Miss” Claudia Ruggeri, torneranno in video la “Regina del web” Laura Cremaschi, lo “iettatore” Franco Pistoni, la “moglie” Giorgia Pianta” i gli storici “Fitness”, “Horror” ed “XXXL”. Resta invariato il meccanismo di gioco che prevede un’alternanza di concorrenti, uno solo dei quali avrà la possibilità di sedere di fronte al conduttore Paolo Bonolis durante il gioco finale delle 21 domande. Invariata anche la figura di Luca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis.