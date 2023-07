L’ex tentatrice Ilaria Gallozzi sui single ingaggiati per Temptation: “Ecco quanto guadagnano” L’ex tentatrice Ilaria Gallozzi racconta ai fan come funziona il percorso dei single a Temptation Island: “Essendo registrato, molte cose non vanno in onda. Ogni due o tre giorni i fidanzati eliminano le tentatrici con le quali non interagiscono. Ecco quanto si guadagna”.

A cura di Gaia Martino

Ilaria Gallozzi, ex tentatrice che mise a dura prova la coppia di Temptation Island 2020 composta da Antonio e Annamaria, sta seguendo la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e su Tik Tok non si sta trattenendo dal commentare i nuovi protagonisti. Negli ultimi giorni ha confessato di sentirsi fortunata perché, durante la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni, "la fidanzata ha perdonato il suo malessere, altrimenti sarei stata un'altra vittima". Ha risvegliato i ricordi e acceso una curiosità nei fan che si sono interrogati sul ruolo delle tentatrici: la Gallozzi ha così spiegato quanto guadagnano i single e come funziona il programma.

Le parole di Ilaria Gallozzi

Dopo la story nella quale scherza sostenendo di essere stata fortunata all'epoca perché il fidanzato con il quale interagiva decise di tornare insieme alla sua partner, Ilaria Gallozzi ha risposto alle curiosità dei fan. "Quanto guadagna una tentatrice?" è stata la domanda posta da un fan alla quale ha risposto facendo chiarezza.

I single vengono pagati giornalmente. Temptation Island è registrato, molte cose non le mandano in onda tipo l'eliminazioni dei tentatori o delle tentatrici. Ogni due o tre giorni i fidanzati o le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due single, quelli con i quali non hanno interagito molto. Rimangono fino alla fine le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con un fidanzato. Al giorno un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro.

Con la replica condivisa con un video, la Gallozzi avrebbe così scatenato i commenti dei fan del programma che ora sarebbero sicuri del fatto che lo scopo dei single è rimanere nel villaggio delle tentazioni per guadagnare di più, non perché mossi da un reale interesse verso un concorrente.

Quanto guadagnano le coppie a Temptation Island

È stato Dagospia a raccontare invece che le coppie scelte per Temptation Island guadagnerebbero molto di più rispetto ai tentatori. Oltre al soggiorno in un resort di lusso, ai protagonisti del programma di Filippo Bisciglia andrebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa. Quanto guadagna invece il conduttore? Trattandosi di una produzione privata, Mediaset non sarebbe obbligata a rendere pubblici i cachet dei dipendenti: Dagospia rivela però che a Bisciglia andrebbero circa ai 50 mila euro per condurre il viaggio dei sentimenti dei concorrenti.