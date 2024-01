Chi è Andrea De Paoli, il nuovo bonus di Avanti un altro 2024 Andrea De Paoli è il nuovo Bonus di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Ha 37 anni, originario di Padova e ha un passato come idraulico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Andrea De Paoli è il nuovo volto televisivo di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Andrea De Paoli è un modello classe 1975, quindi ha 37 anni ed è il nuovo Bonus, cioè il modello che ha preso il posto dello storico Daniel Nilsson. Viene da un paese in provincia di Padova, ha una carriera nel mondo della moda ormai consolidata e ha lavorato per marchi importanti, tra cui Enrico Coveri e Birra Peroni. Con Avanti un altro, Andrea De Paoli fa il suo esordio in televisione.

Chi è Andrea De Paoli, modello e bonus ad Avanti un altro

Prima di diventare il nuovo Bonus di Avanti un altro, Andrea De Paoli ha avuto una carriera lunga nel mondo della moda. Ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie di successo tra cui quella per la Polar e per la Enrico Coveri. È stato anche il protagonista di un spot per il popolare marchio Birra Peroni. Il suo profilo Instagram è @andreadepaoli e conta al momento quasi 300mila follower. Prima di essere un modello, Andrea De Paoli ha lavorato come idraulico. Una curiosità: è rappresentato dalla Match Picture che è la stessa agenzia che rappresenta le Donatella e Luca Onestini, che hanno partecipato entrambi al GfVip a suo tempo.

La vita privata di Andrea De Paoli

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea De Paoli, il modello sembrerebbe tenere molto alla sua privacy. Il modello infatti mantiene la riservatezza sebbene nel 2018 abbia condiviso alcune foto in compagnia di una donna di nome Francesca, che sarebbe lontano dal mondo della moda e dello spettacolo. Si è trattato però solo di un periodo. Basta, infatti, farsi un giro sui suoi profili social per scoprire la tendenza di Andrea De Paoli a presentarsi sempre da solo sui social, segnale di voler mantenere separata la sfera professionale da quella personale.