Chi è Greta Cianfano, l'hostess del salottino di Avanti un altro 2024 Greta Cianfano è l'Hostess del salottino di Avanti un altro: 25 anni, è nata a dicembre e prima di approdare nel game show di Paolo Bonolis, è stata un'allieva di Amici, nel 2018.

A cura di Gaia Martino

Greta Cianfano è l'Hostess del salottino di Avanti un Altro 2024, il game show con Paolo Bonolis alla conduzione accompagnato da Luca Laurenti. Ha il compito di fare domande di geografia ai concorrenti vestendo i panni di una vera e propria assistente di volo. Ha 25 anni ed è una ballerina: nel 2018 partecipò ad Amici ma il suo percorso nella scuola del talent show ebbe vita breve. È nel cast dell'attuale edizione di Ciao Darwin oltre a ricoprire il suo ruolo nel salottino di Avanti un altro. Conosciamola meglio.

Chi è Greta Cianfano, dai casting di Amici ad Avanti un altro

Greta Cianfano ha compiuto 25 anni lo scorso dicembre, come dimostra una foto condivisa sui social, ed è una ballerina approdata per la prima volta in tv nel 2018, ad Amici di Maria de Filippi. Riuscì a superare la prima fase dei casting ma la sua avventura nel talent show si concluse poco dopo. Ha lavorato in alcuni club prima di essere inserita nel cast di Ciao Darwin: ha condiviso sul profilo Instagram (il cui nome è gretacianfano) selfie con diversi look scattati prima delle varie messe in onda. Attualmente ricopre il ruolo di Hostess nella nuova edizione del game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro: ai concorrenti in gara fa domande a tema geografia vestita da assistente di volo. Su Instagram è seguita da oltre 11 mila utenti: con loro condivide numerosi scatti di sé e dei suoi viaggi, oltre alle sue avventure televisive.

La vita privata di Greta Cianfano: non avrebbe un fidanzato

Non circolano informazioni sulla vita privata di Greta Cianfano. Il giovane volto televisivo sul suo profilo Instagram pubblica numerosi scatti di sé e della sua vita quotidiana, ma non ci sarebbero indizi che la vedrebbero impegnata sentimentalmente. Tra i post condivisi, alcuni sono dedicati ad una bambina, sua nipote.