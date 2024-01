Chi è Giorgia Pianta, “la moglie” dello iettatore Franco Pistoni ad Avanti un altro Giorgia Pianta è la 23enne “moglie” dello iettatore Franco Pistoni ad Avanti un altro. La modella veneta è stata tra le finaliste di Miss Italia nel 2019 ed è anche una grid girl per i piloti di Moto GP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'abbiamo vista nella fascia pre serale di Canale 5, da gennaio 2023 nel ruolo della moglie di Franco Pistoni, lo iettatore di Avanti un Altro, stiamo parlando di Giorgia Pianta. La modella, ed ex finalista di Miss Italia, ha 23 anni ed è originaria di un paesino in provincia di Padova. Molto attiva sui social, anche per lavoro, non sembra che abbia un fidanzato.

Giorgia Pianta e Paolo Bonolis ad Avanti un altro, fonte Instagram

Chi è Giorgia Pianta, dalla moda alla moto GP fino ad Avanti un altro

Quella ad Avanti un Altro, dove veste i panni di una affascinante dark lady, non è la prima apparizione in tv per Giorgia Pianta che, infatti, ha avuto modo di frequentare in più occasioni il mondo dello spettacolo. All'età di 14 anni inizia a lavorare come modella e nel 2019, poco più che maggiorenne, partecipa a Miss Italia, dove arriva tra le finaliste del noto concorso di bellezza. In passato, però, aveva conquistato diversi riconoscimenti in quest'ambito, aggiudicandosi i titoli di Miss Alpe Adria, Miss Venezia Moto, Miss Diadora, Miss Pedrocchi e Miss Fiva Ascom Padova. Nel frattempo continua gli studi e consegue il diploma da estetista. Dopodiché, da sempre appassionata di motori, inizia a lavorare come grid girl per i piloti di Moto GP e la sua prima apparizione sulle piste è a Le Mans con l’Aprilia. Al Mugello ha invece rappresentato la Ducati con il pilota Francesco Bagnaia.

Giorgia Pianta grid girl per Aprilia, fonte Instagram

La vita privata di Giorgia Pianta, nessun fidanzato sui social

Nonostante sia seguitissima sui social, Giorgia Pianta non condivide molto della sua vita privata e, infatti, non è chiaro se abbia o meno un fidanzato, dal momento che la maggior parte dei post da lei pubblicati sono di stampo lavorativo, tra scatti in trasmissione o sulle piste e, ancora, shooting di vario genere. Fino a qualche tempo viveva con i genitori a Polverara, poco distante da Piove del Sacco dove è nata, vicino Padova.