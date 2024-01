La vita privata di Giacomo Giorgio: single dopo il gossip con Beatrice Vendramin Giacomo Giorgio oggi è single. L’attore di Doc Nelle Tue Mani, noto anche per i suoi ruoli in Mare Fuori e Noi siamo leggenda, non ha una fidanzata. Circa un anno fa si parlò di una sua presunta frequentazione con Beatrice Vendramin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giacomo Giorgio è sempre stato riservato sulla sua vita sentimentale. L'attore della terza stagione di Doc. Nelle tue mani, serie televisiva che vede Luca Argentero protagonista, non ha mai fatto trapelare dettagli su presunte fidanzate. Oggi è single, come dichiarato in una recente intervista ma circa un anno fa avrebbe avuto un flirt con una collega, stando alle notizie che circolarono sul suo conto. Si parlò di una sua frequentazione con Beatrice Vendramin, attrice con la quale ha condiviso il set di Noi siamo leggenda, documentata con alcune foto. Lei, ospite di Radio Deejay, smentì i rumors circa un mese fa, ma non convinse lo speaker che la intervistava.

Il gossip sulla frequentazione con Beatrice Vendramin

Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin

Circa un anno fa un gossip vedeva Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin protagonisti di una segreta storia d'amore. Negli scatti diffusi da Whoopsee su Instagram si vedevano i due attori, protagonisti di Noi siamo leggenda, fuori dall'Armani Hotel di Milano, mentre chiacchieravano e sorridevano insieme, apparendo decisamente complici, prima di salire a bordo di un taxi. Oltre alle paparazzate, salì a galla la serata insieme, a Capodanno, insieme ad un gruppo di amici.

Nonostante le voci insistenti, fu lei a smentire la loro frequentazione ai microfoni di Radio Deejay: "C'è amore tra Nicola e Sara. Siamo grandissimi amici, siamo stati molto vicini durante la serie, è la persona con cui ho condiviso di più il set, con il quale ho recitato di più. Mi è stato vicino sul set, è stata un'esperienza pesante e mi ha dato una mano". La sua risposta però non avrebbe convinto lo speaker: "Mi stai mentendo?", chiese. "No, giuro" fu la risposta dell'attrice accompagnata da un sorriso.

Giacomo Giorgio oggi è single

In una recente intervista a Cosmopolitan, Giacomo Giorgio ha rivelato di non avere una fidanzata. "In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo". Stando alle sue parole, è single. Al tabloid ha poi raccontato che il suo lavoro, spesso, non gli permette di dare spazio agli affetti: "Mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone. La mia vita è cambiata rispetto al passato, è meravigliosa ma a tratti invalidante, se penso agli affetti. Vivo da solo, vedo poco la mia famiglia, ma ringrazio sempre di questa condizione nonostante l’investimento emotivo e fisico che metto in ogni progetto. Faccio un lavoro bellissimo, sono eternamente grato, ma a volte mi chiedo: esiste un prezzo per la propria vita? Perché l’attore prende la sua e la regala al cinema, al pubblico. O almeno, io faccio così. È l’unico modo che conosco".