Chi è Viviana Vizzini, la nuova Bona sorte ad Avanti un altro

Viviana Vizzini è la nuova Bona Sorte di Avanti un Altro, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La trentenne siciliana è stata Miss Universo Italia nel 2020 e su Instagram è seguita da quasi un milione di followers.

A cura di Ilaria Costabile

Viviana Vizzini è la nuova Bona Sorte di Avanti un altro, dove ha preso il posto di Francesca Brambilla. Trent'anni, compiuti lo scorso giugno, è stata eletta Miss Universo Italia nel 2020, ma le sue esperienze in tv risalgono già a qualche anno prima. Su Instagram, dove è seguita da quasi un milione di follower, pubblica principalmente foto attinenti al suo lavoro, infatti, non è chiaro se sia fidanzata o meno.

Chi è Viviana Vizzini, da Miss Universo Italia 2020 ad Avanti un altro

Nata il 6 giugno 1993 a Caltanissetta, in Sicilia, Viviana Vizzini si è diplomata in ragioneria per poi proseguire i suoi studi universitari laureandosi in Scienze della Comunicazione e Marketing, presso l'Università Telematica e-Campus. Durante i suoi studi, però, ha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo della moda, con tanto di servizi fotografici, che l'hanno poi avvicinata al mondo dei concorsi di bellezza.

Nel 2018, però, fa la sua prima apparizione in televisione come corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, durante il trono di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Nel 2020 ha partecipato in rappresentanza dell'Italia a Miss Universo e ha anche conquistato la corona, vincendo il titolo che era stato l'anno prima di Sofia Trimarco. In quell'occasione aveva scritto: "Mi sento ancora con il fiato sospeso! Ieri è stato un giorno che non dimenticherò mai. La mia faccia incredula, il mio cuore che batteva troppo veloce per capire cosa stava succedendo, urlano il mio nome , Vado al centro e sono la donna più felice del mondo".

La vita privata di Viviana Vizzini

Sebbene siano molti gli scatti pubblicati sui social che la ritraggono in alcuni momenti del suo privato, soprattutto insieme alla sua famiglia, con la quale condivide svariati momenti dedicati alle festività e non solo, di Viviana Vizzini si sa davvero poco. In alcune foto di Natale 2022, trascorso a New York, la modella era in compagnia di un ragazzo, del quale non si conosce il nome e che, poi, sembra non esserci più nelle foto successive.