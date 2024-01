Paola Caruso ad Avanti un Altro: “Sonia Bruganelli mi ha chiesto di tornare. D’Urso? Mi ha delusa” Paola Caruso è tornata ad Avanti un altro, nel ruolo di Bonas, dopo 6 anni di assenza: “Sonia Bruganelli mi ha chiamato e mi ha chiesto di tornare perché Paolo ci teneva”. La showgirl ha poi parlato del rapporto con Barbara D’Urso: “Mi ha fatto lavorare tanto, ma mi escluse da La Pupa e il Secchione. Delusa dalla gestione della situazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paola Caruso è tornata ad Avanti un altro. Dopo 6 anni di assenza, nei quali si è dedicata alla famiglia e si è messa alla prova con altre esperienze televisive, la shwogirl ha vestito di nuovo i panni di Bonas nel programma condotto da Paolo Bonolis.

Paola Caruso torna ad Avanti un altro: "Li sento come una famiglia"

Intervistata da Turchese Baracchi nel programma Turchesando, Paola Caruso ha raccontato il suo ritorno ad Avanti un Altro dopo 6 anni di assenza: "Ora è il momento giusto per tornare, nulla succede per caso nella vita". Un ruolo, quella della Bonas, che la showgirl ha ricoperto fin dall'inizio dello show e che sente ormai suoi: "La cosa bella è che quando non sono stata più ad Avanti un altro la gente non se ne è resa conto, anche quando c'erano le altre pensavano che ero io". Poi ha parlato del legame che ha stretto con Claudia Ruggeri, che interpreta il ruolo della dottoressa nel programma: "Ho ritrovato Claudia, ci conosciamo da 14 anni". A rivolere Paola Caruso nello show di Canale 5 è stato direttamente Paolo Bonolis, mentre la chiamata è arrivata da Sonia Bruganelli: "Mi ha chiamato e mi ha chiesto di tornare ad Avanti un Altro perché Paolo ci teneva. Una chiamata più bella non potevo riceverla, loro li sento come una famiglia".

La frecciatina di Paola Caruso a Barbara D'Urso

Paola Caruso ha parlato anche del rapporto con Barbara D'Urso, che le ha permesso di lavorare in tv in diverse occasioni, ma con la quale oggi non corre più buon sangue. Il motivo è un episodio accaduto a La Pupa e il Secchione, dalla quale la showgirl venne esclusa a seguito di una violenta lite con Mila Suarez in diretta:

Barbara D'Urso mi ha fatto lavorare tanto, un pò mi manca e un pò no. Mi escluse da La Pupa e il Secchione, non mi è piaciuto e infatti tutta l'Italia l'ha massacrata. Mila Suarez si permise di parlare del padre di mio figlio: se in un programma hai una concorrente che va oltre i limiti, la richiami come fa Alfonso Signorini, lei invece l'ha lasciata come un cane sciolto. Sono rimasta delusa da come è stata gestita la situazione. Lei da mamma doveva capirla questa cosa. Se fino a quel momento Barbara è stata importante, da lì le cose sono cambiate.