Francesca Brambilla ha partorito: la foto con Amaya Luce e il fidanzato mostrato per la prima volta Francesca Brambilla è diventata mamma. La ex Bona Sorte di Avanti un altro ha mostrato sui social la piccola Amaya Luce, sua prima figlia, approfittandone per mostrarsi per la prima volta accanto al compagno, mai apparso prima di oggi su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Brambilla, ex Bona Sorte di Avanti un altro, è diventata mamma. La influencer ha mostrato su Instagram la piccola Amaya Luce, figlia avuta dal compagno che per la prima è apparso accanto a lei sui social. Ancora ignota l’identità dell’uomo, padre della piccola Amaya Luce, nome scelto per la neonata.

L’annuncio di Francesca Brambilla

Francesca, pubblicando sul suo profilo Instagram la prima foto scattata dopo il parto, ha scritto una dedica alla figlia neonata: “Ora so il vero significato della parola.. AMORE. Benvenuta amore nostro Amaya Luce”. Accanto a lei il suo compagno la cui identità per il momento resta ignota.

La gravidanza di Francesca Brambilla

Francesca è una influencer diventata nota per avere partecipato ad Avanti un altro, il preserale condotto da Paolo Bonolis su Canale5. Brambilla ha vestito a lungo i panni della Bona Sorte, il jolly che consentiva ai concorrenti in gioco di avere la possibilità di portare in finale un montepremi di 300 mila euro rispondendo unicamente a una domanda. Brambilla aveva lasciato il suo ruolo lo scorso settembre, probabilmente proprio per potersi dedicare completamente alla sua gravidanza. L’annuncio era arrivato lo scorso agosto, quando l’influencer aveva raccontato di stare aspettando una bambina:

La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile,un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L'ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell'amore tra noi due. Quest'uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l'ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l'amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà..