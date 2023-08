Il safari in Africa di Francesco Totti e Noemi Bocchi, nuovo viaggio all’estero per la coppia Dopo le vacanze negli Stati Uniti e quelle a Sabaudia, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ripartiti per una meta estera. La coppia si trova in Africa per un safari. Le foto condivise dalla coppia su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue l’estate d’amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo il viaggio in famiglia negli Stati Uniti e le vacanze a Sabaudia, la coppia si è ritagliata del tempo da trascorrere in Africa per un romantico safari. L’ex calciatore e la compagna hanno condiviso le foto del loro viaggio su Instagram. Negli scatti, oltre ai selfie amati da entrambi, compaiono tigri, leoni ed elefanti. Ma l’attenzione resta concentrata sulla coppia che sembra stare vivendo un momento d’oro. Quel legame, cominciato lo scorso Capodanno – secondo quanto raccontato da Totti al Corriere – sembrerebbe non conoscere crisi, a dispetto delle indiscrezioni circolate sul conto dei due.

Totti e Ilary Blasi mai così “giramondo” ai tempi del matrimonio

La passione per i viaggi sembrerebbe essersi improvvisamente accesa nella vita di Totti e della ex moglie Ilary Blasi. Ai tempi del loro matrimonio, i due erano soliti trascorrere le estati nella villa di famiglia a Sabaudia ma non avevano mai condiviso con i propri follower gli scatti dei loro viaggi. Finita la loro relazione, invece, i due ex coniugi hanno deciso di girare il mondo insieme ai rispettivi compagni: da un lato Francesco con Noemi, reduce da un’estate parecchio movimentata; dall’altro Ilary Blasi che quest’anno si è regalata una meta come il Brasile, scelto per un romantico viaggio a due con il compagno Bastian Muller.

L’udienza tra Totti e Ilary Blasi il 20 settembre

Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno ad affrontarsi in tribunale, attraverso i rispettivi legali, il 20 settembre prossimo. L’ex calciatore e la conduttrice Mediaset non sono riusciti a trovare un accordo sul divorzio che soddisfacesse ambo le parti. Ilary, in particolare, ha chiesto la separazione con addebito. Sostiene infatti sia stata la relazione tra l’ex marito e Las ua nuova compagna a determinare la fine del loro matrimonio. Totti, invece, si dice convinto sia stata la ex moglie a tradire per prima. In tribunale, secondo le ultime indiscrezioni, i suoi avvocati potrebbero approfondire i dettagli relativi ai presunti tradimenti della coppia.