La figlia di Federica Panicucci compie 18 anni, la festa in villa e la dolce dedica della mamma La figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta, Sofia, ha compiuto 18 anni. Per l’occasione la conduttrice le ha organizzato una grande festa in una villa fuori Milano, poi la dolce dedica sui social: “Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro”.

A cura di Elisabetta Murina

La figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta, Sofia, ha compiuto 18 anni. Un traguardo che non è di certo passato inosservato ed è stato accompagnato da festeggiamenti in grande stile. La conduttrice di Mattino Cinque ha infatti organizzato per la primogenita un party in una villa fuori Milano insieme agli amici più cari. Poi ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, scrivendo una dedica d'amore alla figlia, che ormai sta crescendo.

La dedica di Federica Panicucci alla figlia

Per i 18 anni della figlia, Federica Panicucci ha organizzato una festa in una villa con piscina poco fuori Milano. La location è stata interamente allestita in onore della festeggiata e, infatti, come si vede nel video postato dalla conduttrice, è presente una scritta con il nome della diciottenne oltre che palloncini e torta in suo onore. La ragazza si diverte con gli amici, poi stringe a sè la mamma in un forte abbraccio. Presenti all'evento gli amici della festeggiata e anche il padre Mario Fargetta.

Federica Panicucci ha poi condiviso alcuni momenti della giornata speciale della figlia Sofia, accompagnata da una dolce dedica: "Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora… Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!". Tanti poi i commenti di peresonaggi del mondo dello spettacolo che auguravano buon compleanno alla 18enne.

Sofia Fargetta è la prima figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta

Prima di legarsi sentimentalmente a Marco Bacini, Federica Panicucci è stata sposata con Mario Fargetta. I due sono convolati a nozze nel 2016 e sono rimasti marito e moglie fino al 2015, anno in cui hanno ufficializzato la loro separazione. Insieme sono diventati genitori per la prima volta di Sofia, che ha appena compiuto appunto 18 anni, e di Mattia, che invece di anni ne ha 16.