Le lacrime di Federica Panicucci: “Così ho sentito la presenza di mio padre alla festa di Sofia” Federica Panicucci, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si commuove ripensando a un episodio accaduto durante l affetta organizzata per i 18 anni della figlia Sofia: “Abbiamo visto una stella cadente mentre guardavamo al sua foto. Voglio pensare che lui ci fosse”.

A cura di Stefania Rocco

Federica Panicucci si è commossa nello studio di Verissimo ricordando un episodio accaduto il 10 settembre scorso, giorno del 18esimo compleanno della figlia Sofia. La conduttrice di Mattino5, profondamente legata al padre scomparso nel 2016, non è riuscita a trattenere le lacrime raccontando l’accaduto, lacrime che hanno coinvolto anche Silvia Toffanin. “La sera della festa di mia figlia avevamo fatto un collage di tante foto, di lei da bambina fino a lei oggi. A un certo punto è comparsa la foto del nonno con lei, mio papà. In quel momento, nella notte, nel buio più totale, c’è stata una stella cadente enorme. L’abbiamo vista in tantissimi e voglio pensare che lui c’era. E non mi importa di quello che dice la gente. Io voglio pensarla così.Continui a pensarci a quella stella cadente. Normalmente non vedo stelle cadenti, mai. È bello immaginare che possa essere stato lui”, ha raccontato commossa.

Federica Panicucci e Mario Fargetta riuniti per il compleanno della figlia

In occasione del party organizzato per il 18esimo compleanno di Sofia, Federica e l’ex compagno Mario Fargetta, padre dei suoi figli, hanno voluto essere entrambi presenti. “Questo era un momento importante per noi genitori perché segna una tappa fondamentale nella crescita di nostra figlia”, ha spiegato Panicucci, “In questa festa abbiamo messo tanto del nostro. Volevamo che fosse piena di sorprese. Lei e l’altro nostro figlio si sono ritrovati nell’abbraccio dei loro genitori e delle persone che vogliono loro bene. C’erano anche Marco (Bacini, ndr), i nostri amici e i suoi amici. Durante la serata continuava a ringraziarmi. Sì, la festa era bella ma non è quello. È l’emozione che si percepiva in quella serata, la sua e la nostra. C’è stata tanta magia ed è quello che porterò con me”.

La lettera di Panicucci e Fargetta alla figlia Sofia

Verissimo ha quindi trasmesso la lettera che Federica e l’ex compagno Fargetta hanno scritto insieme per il compleanno della loro primogenita, letta a Sofia nel corso della festa organizzata per i suoi 18 anni. A scrivere il testo sono stati la conduttrice e il suo ex compagno: