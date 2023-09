Gli auguri di Noemi Bocchi per i 47 anni di Francesco Totti, la figlia Chanel: “Solo noi sappiamo” Noemi Bocchi fa gli auguri al compagno Francesco Totti per il suo 47esimo compleanno. “Auguri, vita”, è il messaggio della donna che ha sostituito Ilary Blasi nel cuore del Pupone. Anche i figli dell’ex capitano della Roma hanno fatto al padre i propri auguri a mezzo social.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti compie 47 anni e le persone che lo amano lo celebrano anche a mezzo social. La prima a fargli gli auguri pubblicamente è stata la compagna Noemi Bocchi che ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto scattata con l’ex capitano della Roma accompagnata dalla seguente didascalia: “Auguri, vita”. La storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele e senza scossoni. Insieme da gennaio 2022, hanno dimostrato di avere costruito un legame solido che ha resistito al tempo e alla fortissima attenzione mediatica che li ha travolti a partire dal momento in cui Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione.

Gli auguri di Chanel e Cristian Totti

Anche Chanel e Cristian, figli che Totti ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi, hanno voluto fargli gli auguri pubblicamente. “Auguri papo. Ti amo da morire. Per sempre io e te”, ha scritto il primogenito dell’ex calciatore. Chanel, invece, ha utilizzato una foto scattata in campo quando era ancora una bambina. “Auguri, solo noi sappiamo”, è stata la didascalia che ha accompagnato la foto. Nessun messaggio di auguri, com’era ampiamente prevedibile, da parte della conduttrice Mediaset. I rapporti tra i due ex coniugi sono più tesi che mai.

I rapporti tesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti

A complicare i rapporti già tesi tra Totti e Ilary, che stanno definendo in tribunale i dettagli della separazione, è stato quanto accaduto qualche giorno fa allo stadio durante la partita di calcio tra la Roma e la Primavera del Frosinone, squadra in cui milita Cristian. Francesco era seduto sugli spalti con Noemi quando un’amica della coppia ha mostrato ai due una Instagram story che dimostrava la presenza di Blasi nello stesso luogo. Quel gesto e il fatto che la donna avesse dato di gomito a Noemi, con aria di complicità e un sorriso allusivo, è stato filmato dalle telecamere presenti allo stadio ed è diventato virale. A mostrare la Instagram story a Totti e Noemi è stata Elisa Barbieri, moglie di Giancarlo Pantano, storico amico di Francesco.